REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Nieletni i prawo » Za szkodę wyrządzoną przez dziecko mogą odpowiadać: rodzice, nauczyciel, opiekunka, samo dziecko. Od czego ta odpowiedzialność zależy?

Za szkodę wyrządzoną przez dziecko mogą odpowiadać: rodzice, nauczyciel, opiekunka, samo dziecko. Od czego ta odpowiedzialność zależy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 maja 2026, 16:25
Za szkodę wyrządzoną przez dziecko mogą odpowiadać: rodzice, nauczyciel, opiekunka, samo dziecko. Od czego to zależy?
Za szkodę wyrządzoną przez dziecko mogą odpowiadać: rodzice, nauczyciel, opiekunka, samo dziecko. Od czego to zależy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku wyrządzenia szkody przez dziecko — na przykład poprzez wybicie szyby piłką, zniszczenie szkolnej ławki czy zarysowanie samochodu podczas jazdy hulajnogą — często pojawia się pytanie o to, kto ponosi konsekwencje takiego zdarzenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa z reguły na rodzicach, ale może obciążać też samo dziecko, w zależności od takich czynników jak np. wiek czy stopień dojrzałości.

Wiek dziecka jako przesłanka odpowiedzialności

Na podstawie art. 426 Kodeksu cywilnego (KC) małoletni, którzy nie ukończyli trzynastego roku życia, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Ta odpowiedzialność spoczywa zaś na osobach zobowiązanych do sprawowania nad nimi nadzoru na podstawie art. 427 KC, czyli zazwyczaj rodzicach, opiekunach prawnych oraz innych osobach sprawujących opiekę, takich jak niania czy opiekunka. Obowiązek nadzoru spoczywa również na nauczycielach, wychowawcach kolonijnych, lekarzach czy pielęgniarkach. Osiągnięcie trzynastego roku życia nie oznacza automatycznie zdolności do poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyż nie zawsze można przypisać dziecku winę za konkretne zachowanie. Przyjmuje się, że małoletni musi być na tyle dojrzały pod kątem intelektualnym i emocjonalnym, aby rozpoznawać znaczenie swojego zachowania, choć to poszkodowany ma obowiązek wykazania, że sprawca może odpowiadać za wyrządzoną szkodę. W czasie postępowania sądowego możliwe jest również powołania przez sąd z urzędu biegłego w celu zbadania przedmiotowej okoliczności.

REKLAMA

REKLAMA

Odpowiedzialność rodziców i obowiązek nadzoru

W przypadku osób zobowiązanych do nadzoru obowiązuje konstrukcja winy w nadzorze. Oznacza to, że taki podmiot, najczęściej rodzic, aby uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę musi wykazać, że nadzór nad dzieckiem sprawowany był należycie (np. że nie pozostawiał dziecka bez opieki) albo że szkoda i tak byłaby powstała. Innymi słowy rodzic musi wykazać, że dołożył wszelkiej staranności, aby wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.

Co istotne, poza wspomnianymi wyżej osobami, obowiązek nadzoru obciąża również osoby faktycznie sprawujące opiekę nad dzieckiem jak np. nowy partner czy partnerka jednego z rodziców. Przedmiotową odpowiedzialność uzasadnia się w ten sposób, że to na rodzicach spoczywa ciężar obowiązku ochrony osób trzecich, a także ochrona samych małoletnich dzieci, przed grożącymi im niebezpieczeństwami i szkodami, których z racji wieku nie są w stanie dostrzegać i unikać (wyr. SN z dnia 2.12.1982 r., IV CR 484/82).

Warto też podkreślić, że samo zawinienie rodziców nie ma wpływu na zakres obowiązku odszkodowawczego osoby trzeciej w stosunku do małoletniego, może natomiast uzasadniać jego odpowiedzialność odszkodowawczą wobec małoletniego (wyr. SN z dnia 24.02.2017 r., V CSK 163/16).

Ubezpieczenie na wypadek szkody

Rodzice mogą zabezpieczyć się na wypadek szkody spowodowanej przez dziecko i wykupić ubezpieczenie OC obejmujące zarówno straty rzeczowe (zniszczenie laptopa, zarysowanie karoserii) jak i osobowe (np. koszty leczenia czy rehabilitacji), które w praktyce mogą być znacznie wyższe.

Szczególne przypadki odpowiedzialności małoletniego

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której małoletni nie może ponieść odpowiedzialności za szkodę (np. z uwagi na wiek), a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody (ze względu na brak środków lub wyżej opisane uwolnienie się od odpowiedzialności). W takich okolicznościach poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody w całości lub części bezpośrednio od małoletniego sprawcy w oparciu o tzw. zasadę słuszności.

Jedną z przesłanek tej odpowiedzialności może być w szczególności porównanie stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy i istniejąca między nimi znaczna dysproporcji, która będzie miała miejsce np. w sytuacji, gdy małoletni posiada majątek, ponieważ np. otrzymał od dziadków pokaźny spadek lub darowiznę, a poszkodowany jest osobą niezamożną. Warto jednak zaznaczyć, że porównanie stanu majątkowego sprawcy i poszkodowanych nie jest jedynym kryterium uzasadniającym przedmiotową odpowiedzialność uregulowaną w art. 428 KC (wyr. SA w Gdańsku z 12.04.2018 r., V ACa 353/17). Do szczególnych okoliczności zalicza się również rodzaj i rozmiar wyrządzonej szkody, sposób naruszenia dóbr osobistych, oraz przebieg samego zdarzenia sprawczego, wiek sprawcy i poszkodowanych. Warto też zaznaczyć, że jest to szczególny rodzaj odpowiedzialności, stanowiący uzupełnienie ochrony poszkodowanego na podstawie art. 427 KC.

REKLAMA

Podsumowanie

Sprawcami szkody często mogą być osoby małoletnie. Ich odpowiedzialność uzależniona jest od takich czynników jak wiek czy stopień dojrzałości. Do ukończenia trzynastego roku życia przez dziecko odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni, najczęściej rodzice, ale możliwa jest odpowiedzialność innych osób zobowiązanych do nadzoru takich jak nauczyciele, wychowawcy, opiekunki czy nianie. Osiągnięcie przez dziecko trzynastego roku życia nie oznacza automatycznie, że małoletni będzie odpowiadał za wyrządzoną szkodę, ponieważ nie zawsze będzie na tyle dojrzały pod kątem intelektualnym czy emocjonalnym, aby przypisać mu za dane zachowanie winę. Osoby zobowiązane do nadzoru mogą uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując że nadzór nad dzieckiem sprawowany był prawidłowo albo że szkoda i tak byłaby powstała. Sensownym rozwiązaniem wydaje się być zakup ubezpieczenia OC na wypadek wyrządzenia przez dziecko szkody.

Bartłomiej Heichel, LL.M.
Prawo dla Nas (https://www.prawodlanas.pl/)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
AI wygeneruje hit, a Ty zapłacisz za pozew. Ukryte ryzyka muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję
18 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnie brzmiącego utworu wymagało studia nagraniowego, instrumentów, producenta i lat doświadczenia. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, prosty opis wpisany do generatora AI i opłacona subskrypcja. Narzędzia i rozwiązania rozwijane przez największe firmy technologiczne sprawiły, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się masowym produktem dostępnym praktycznie dla każdego.
Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
18 maja 2026

W Sejmie rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości dodatkowego wsparcia rodzin wysoko wielodzietnych. Swoje propozycje przedstawił Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Jakie są argumenty za wprowadzeniem takich zmian?

Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej dla LPG
18 maja 2026

LPG nie jest objęty rozwiązaniami osłonowymi, co oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP skierowała do Ministra Finansów wystąpienie dotyczące objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.
Nowe obwieszczenie: Minister energii ustalił ceny paliwa na wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za paliwo?
18 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i diesla na wtorek. Sprawdźmy, jaką maksymalną cenę za litr paliwa będą musieli zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.

REKLAMA

Co zrobić, by należna w przyszłości odprawa by wyższa? O potencjalną korzyść finansową w przyszłości trzeba zadbać już teraz
18 maja 2026

Czy to prawda, że pracownicy sektora prywatnego nie palą się do korzystania z przysługujących im nowych uprawnień? Sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłyby sugerować liczby. Choć korzyści nie mają dużego wymiaru finansowego, mogą mieć istotne konsekwencje w przyszłości.
Nielegalna studnia? Możesz zapłacić 7500 zł. Skala kontroli systematycznie rośnie
18 maja 2026

Wody Polskie nakładają wielomilionowe kary za nielegalny pobór wód podziemnych. W tle narasta problem suszy, pogłębia się deficyt wody, a szara strefa nielegalnych odwiertów bez wymaganych pozwoleń rośnie. Tylko w latach 2025–2026 wydano tysiące decyzji administracyjnych, a najwyższa kara przekroczyła 760 tys. zł. Za niewłaściwe korzystanie ze studni grozi kara w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.
Obniżyć czy utrzymać wiek emerytalny? Oto co myślą o tym Polacy
18 maja 2026

53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół - wynika z sondażu IBRiS dla „Rz”.
Sanatorium last minute dla seniorów: leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów
18 maja 2026

Istnieje sposób, by rozpocząć leczenie uzdrowiskowe w niecałe dwa tygodnie zamiast czekać prawie rok. Poznaj mechanizm, o którym mało kto wie, a który pozwala legalnie „przeskoczyć” kolejkę po czyjejś rezygnacji – bez dodatkowych opłat i bez utraty przywilejów. W artykule piszemy o tym: komu przysługuje darmowe sanatorium, jakie są zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego oraz o tzw. sanatorium last minute dla seniorów, czyli leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów.

REKLAMA

Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie go, gdy nie może pracować
18 maja 2026

Czy częste nieobecności pracownika mogą uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, jak powinien wyglądać stosunek pracy i co jest jego celem. W wydawanych wyrokach punktują pracowników i kładą nacisk na trudności, z którymi borykają się pracodawcy.
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
18 maja 2026

Tuje są jednymi z najpopularniejszych roślin ozdobnych w Polsce. Ze względu na swoje właściwości, takie jak zimozieloność i szybki wzrost, tworzą gęstą, nieprzepuszczalną ścianę, która idealnie nadaje się na żywopłot. Czy sąsiad może wymusić na właścicielu ich wycięcie? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach – tak.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA