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Zawiadomienie od komornika. Pierwsze kroki w sprawie egzekucyjnej

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02 września 2026, 10:54
Agnieszka Kapała-Sokalska
Agnieszka Kapała-Sokalska
Adwokat, właścicielka Kancelarii Adwokackiej AKS
Pierwsze kroki w sprawie egzekucyjnej
Pierwsze kroki w sprawie egzekucyjnej
Shutterstock

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Otrzymanie pisma od komornika, nawet gdy się tego spodziewamy, w zrozumiały sposób wiąże się z emocjami i chyba nikogo nie pozostawia obojętnym. Ważne jest jednak, żeby starać się zachować spokój i podjąć racjonalne działania.

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W poniższym tekście przekażę Państwu, co można (co należy) zrobić, jeżeli otrzymacie Państwo pismo od komornika z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji.

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RADA 1. Przeczytaj całość bardzo dokładnie!

Należy dokładnie przeczytać pismo - od początku do końca, włącznie z pouczeniami oraz wszystkimi załącznikami. W piśmie tym znaleźć można bowiem szereg istotnych informacji, m.in.:

• kto jest wierzycielem, jaki jest jego adres,

• ile wynosi dług,

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• jakie sposoby egzekucji są/będą stosowane w sprawie,

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• jaką komornik ustalił na dany moment opłatę egzekucyjną,

• jakie ewentualnie inne koszty będzie trzeba zapłacić (mogą to być m.in. koszty procesu o zapłatę, koszty zastępstwa w egzekucji).

Poza tym w takim piśmie znajduje się też informacja, w jaki sposób należy zapłacić egzekwowaną należność łącznie z kosztami, w tym- jaki jest numer konta komornika. W piśmie podana jest też sygnatura akt sprawy (należy się nią posługiwać w dalszym toku postępowania). Do pisma informującego o wszczęciu egzekucji powinien być dołączony odpis tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę prowadzonego postępowania. Tytuł wykonawczy to np. wyrok lub nakaz zapłaty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Często komornik już w pierwszym piśmie wzywa wierzyciela do złożenia wykazu majątku. Należy pamiętać, aby odpisać komornikowi w podanym przez niego terminie.

RADA 2. Skonsultuj się z prawnikiem!

Jeżeli użyte przez komornika sformułowania nie są dla Państwa zrozumiałe, koniecznie należy skonsultować się z prawnikiem, o ile to możliwe: z adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w sprawach egzekucyjnych. Każdorazowo należy omówić z ekspertem strategię dalszego działania - w tym podjąć decyzję, czy zaskarżyć postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Warto też przeanalizować sprawę pod kątem przedawnienia. W sprawach egzekucyjnych terminy na podjęcie działania są krótkie, często to zaledwie 7 dni - stąd trzeba działać sprawnie.

RADA 3. Szybka spłata się opłaca!

Jeżeli okaże się, że rzeczywiście dług wobec wierzyciela wskazanego w piśmie od komornika istnieje i nie jest przedawniony, wówczas warto- o ile to możliwe - jak najszybciej dług ten spłacić. CO ISTOTNE- jeżeli dług zostanie zapłacony szybko, to możliwe jest skorzystanie z preferencyjnej stawki dotyczącej opłat za czynności komornika. Jeżeli bowiem dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości zasadniczo 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Po tym czasie będzie już obowiązywała stawka „podstawowa”, która wynosi zasadniczo 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Szczególnie przy wysokich zadłużeniach, naprawdę robi to różnicę!

RADA 4. Zapłać choćby część!

Jeżeli nie jest możliwe zapłacenie długu w całości, to warto spłacić choćby jego część. Im dłużej zobowiązanie pieniężne nie jest płacone, tym wyższe odsetki za opóźnienie są doliczane do zadłużenia. Na dzień pisania niniejszego artykułu, tj. na 1 września 2026 roku, wynoszą one zasadniczo: 9,25 % w skali roku, a maksymalne wynoszą 18,5 % w stosunku rocznym! Przyznacie Państwo, że to naprawdę sporo.

RADA 5. Spróbuj porozumieć się z wierzycielem!

Bardzo często korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika jest porozumienie się z wierzycielem. To wierzyciel (a nie komornik) jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. Może on w każdej chwili złożyć wniosek np. o umorzenie postępowania (w całości lub w części). Zatem- nawet jeżeli sprawa jest już u komornika, warto podjąć działania, aby zawrzeć z wierzycielem umowę (ugodę, porozumienie), w której można wspólne określić, na jakich zasadach będzie następowała spłata- np. w ratach. Innym rozwiązaniem może być częściowe zwolnienie dłużnika z długu. Każda umowa wymaga jednak (zgodnej) woli obu stron. Przy negocjacjach z wierzycielem warto korzystać, o ile to możliwe, z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego.

RADA 6. Uzyskaj dostęp do akt sprawy!

Proszę pamiętać, że macie Państwo prawo uzyskać dostęp do akt, które dotyczą Waszej sprawy. W poszczególnych kancelariach komorniczych można spotkać się z różnymi standardami dotyczącymi wnioskowania o akta i ich udostępniania. Zwykle należy się umówić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Podczas wizyty u komornika warto też wykonać fotokopie. Jeżeli będzie Państwo reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, z pewnością pomoże on Wam uzyskać dostęp do akt.

Podsumowanie

Tylko spokojne i metodyczne działania mogą pomóc zminimalizować niekorzystne skutki postępowania egzekucyjnego. Każdorazowo należy rozważyć potrzebę (sens) złożenia- adekwatnego na danym etapie sprawy- środka zaskarżenia. W każdym przypadku, a szczególnie w sytuacji gdy egzekucja dotyczy nieruchomości, potrzebne są decyzje bardzo przemyślane, nakierowane na osiągnięcie zamierzonego celu. Konsekwencje zaniechań w toku postępowania egzekucyjnego mogą być bowiem bardzo dotkliwe i zwykle są trudne (o ile nie niemożliwe) do odwrócenia.

Adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska

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Źródło: Źródło zewnętrzne
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