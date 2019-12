Ocena okresowa urzędnika sądu lub prokuratury - kryteria i odwołanie od oceny

Podstawa prawna

Zagadnienie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądu i prokuratury zostało uregulowane w art. 8 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (dalej: UPSiP) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (dalej: RozpMSOcenaPSiP).

Przebieg i kryteria oceny

Okresowe oceny kwalifikacyjne odbywają się nie częściej niż raz na 12 miesięcy i nie rzadziej niż raz na 24 miesiące (art. 8 ust. 2 UPSiP). Nadto należy zwrócić uwagę, na fakt, iż pierwszej oceny kwalifikacyjnej, dokonuje właściwy dyrektor sądu lub właściwy prokurator nie wcześniej niż po upływie roku od daty zatrudnienia urzędnika. Dodatkowo termin dokonania oceny jest ustalany przez dyrektora sądu lub właściwego prokuratora (§2 RozpMSOcenaPSiP).

Kryteriami oceny okresowej są obowiązki jakie wykonuje urzędnik sądu lub prokuratury, co wynika z art. 8 ust. 3 UPSiP, wśród nich są: terminowość i prawidłowość wykonywanych zadań, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, przejawianie inicjatywy, doskonalenie sposobu wykonywania obowiązków, umiejętność planowania i organizacji pracy, podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy przydatnej do wykonywania obowiązków, w tym znajomość aktualnego stanu prawnego, przestrzeganie dyscypliny pracy, kultura osobista oraz stosunek do interesantów i współpracowników (§6 RozpMSOcenaPSiP). Oprócz tego brane pod uwagę są pozostałe obowiązki wymienione w art. 6 i 7 UPSiP, do których zalicza się m.in.: przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, dochowywanie tajemnicy prawnie chronionej czy wykonywanie poleceń zgodnie z przepisami prawa.

Oceny są dokonywane przez dyrektora sądu lub prokuratora, którzy biorą pod uwagę opinię wystawioną przez bezpośredniego przełożonego i komisję kwalifikacyjną składającą się z 3 do 4 osób, powołaną przez dyrektora sądu lub prokuratora (art. 8 ust. 1 UPSiP). Sporządzoną opinię przekazuje się nie później niż 14 dni przed upływem terminu dokonania oceny (§7 RozpMSOcenaPSiP). Zgodnie z §3 RozpMSOcenaPSiP dopuszczalne są następujące oceny: bardzo dobry (5), dobry (4), zadowalający (3) oraz niezadowalający (2). Istotnym jest aby ocena została sporządzona piśmie. Następnie sporządzoną ocenę niezwłocznie doręcza się urzędnikowi, którego ona dotyczy.

Odwołanie od oceny

Urzędnik, po otrzymaniu na piśmie oceny, ma możliwość odwołania się od niej. Zgodnie z art. 8 ust. 4 UPSiP odwołanie od oceny wnosi się do dyrektora sądu lub prokuratora w formie sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. W sytuacji gdy został złożony sprzeciw, to dyrektor sądu lub prokurator ma 14-dniowy termin do jego rozpatrzenia (art. 8 ust. 5 UPSiP). Jeżeli sprzeciw złożony przez urzędnika zostanie uwzględniony, to wówczas zgodnie z art. 8 ust. 6 UPSiP ocena okresowa zostaje zmieniona lub zostaje ponownie sporządzona.

