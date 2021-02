Nowa upadłość szansą na nowe życie

Nowy rok, nowa upadłość

Wraz z nadchodzącym rokiem wiele osób stawia sobie nowe postanowienia, wyzwania, motywuje się do działań na najbliższy okres. Często decydujemy się na przeliczenie zawartych przez nas zobowiązań i dochodzimy do wniosku, że łączna suma rat znacząco przekracza nasze możliwości finansowe. Jak rozpocząć nowy rok z nowym budżetem?

Nowa upadłość jest szansą na szybkie rozpoczęcie życia na nowo. Dzięki możliwościom, jakie daje nam ustawodawca, w chwili obecnej otwiera się furtka dla podmiotów, których zadłużenie sięgnęło horrendalnych wysokości. W ciężkim okresie, jaki przyszło nam doświadczyć w wyniku trwającej pandemii, oszczędności, które posiadaliśmy, maleją, a długi stale się powiększają. Większość konsumentów utraciło miejsca pracy, inni natomiast byli zmuszeni zamknąć własne biznesy, na które pracowali przez większość swojego życia. Wielu konsumentów utrzymywało dodatkowo nie tylko siebie, lecz także swoje, czasem duże, rodziny. W chwili utraty zatrudnienia bądź zredukowania wynagrodzenia, pracownicy firm zostali narażeni na ogromne problemy finansowe, często doprowadzające do całkowitego pozbawienia płynności finansowej czy wypłacalności.





Zacznij działać

W chwili, kiedy nasze zadłużenie sięgnęło wysokości, której nie jesteśmy w stanie sprostać, należy podjąć odpowiednie działania. Ustawodawca ułatwił dostęp do upadłości konsumenckiej poprzez nowelizację prawa upadłościowego, eliminując dotychczasowe przesłanki, które uniemożliwiały w niektórych sytuacjach pozytywne rozpatrzenie sprawy. W chwili, kiedy dłużnik stał się kompletnie niewypłacalny, tracąc zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jedynym rozsądnym działaniem jest zgłoszenie się do specjalistów w danej dziedzinie, którzy utworzą wniosek upadłościowy i przeprowadzą przez całe postępowanie.

Obecnie nawet dłużnik, który doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa ma szansę na ogłoszenie wobec niego upadłości.

Zacznij nowy rok z nową upadłością

Uzyskanie statusu upadłego jest swoistym zakończeniem problemów finansowych oraz szansą na nowe życie. Należy również pamiętać, iż z chwilą ogłoszenia upadłości, wszelkie egzekucje komornicze, które były prowadzone wobec dłużnika, zostają wstrzymane. Całość postępowania nie należy jednak do najprostszych, może również powodować niepotrzebny stres wywołany nieznajomością przepisów przez dłużnika. Aby zapobiec niepotrzebnym nerwom oraz błędom, które mogą tylko pogorszyć trwające postępowanie, należałoby zgłosić się do specjalistów, którzy znają działania sądów i dzięki pozyskanemu, wieloletniemu doświadczeniu pomogą odzyskać płynność finansową oraz rozpocząć nowy rok bez zobowiązań.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO

Polecamy serwis: Prawa konsumenta