Zwolnienie z opłat za śmieci. Czy emeryci mogą liczyć na ulgę związaną z wywozem śmieci?

Zwolnienie z opłat za śmieci. Czy emeryci i renciści mogą liczyć na ulgę związaną z wywozem śmieci? Komu przysługuje zwolnienie w całości lub w części z opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi?

Jednym z zadań własnych gmin jest utrzymanie czystości i porządku w gminach. Gminy mają obowiązek tworzyć warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

REKLAMA

Zwolnienie z opłat za śmieci

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mogą zwolnić niektóre gospodarstwa z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, w każdym przypadku warto dopytać się jak wygląda to w konkretnej gminie Samorządy mają szeroki zakres swobody w ustalaniu polityki cen za wywóz śmieci. Między innymi mogą ustalić wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy też stawki opłaty za odpady wskazano. Mają także możliwość zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stanowi o tym m.in. art. 6k ust. 4.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6k porządek w gminach Uchwała rady gminy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424).

Zobacz również: 5 świadczeń dla rodzin wielodzietnych w 2024 i 2025

Z treści Art. 6k ust. 4 wynika, że nie tylko osoby o najniższym dochodzie mogą być zwolnione w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wśród osób, które mogą być zwolnione, znajdują się także osoby z rodzin wielodzietnych, pod warunkiem, że spełniają kryteria zawarte w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo, obowiązkową ulgą związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi objęte są gospodarstwa, które posiadają kompostowniki.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6k. porządek w gminach Uchwała rady gminy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4a. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Czy emeryci i renciści mogą liczyć na ulgę związaną z wywozem śmieci?

By dowiedzieć się, czy danemu seniorowi przysługuje zwolnienie z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najlepiej udać się do gminy lub do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie gminy i zapytać o ulgi związane z wywozem śmieci. Niektóre samorządy umożliwiają złożenie wniosku z opłat na zasadzie objęcia programem osłonowym. Dla przykładu, w Warszawie od 2022 r. obowiązuje program osłonowy pn. "Warszawska Pomoc Osłonowa". By uzyskać pomoc osłonową, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy w której się mieszka i złożyć wniosek w celu uzyskania zasiłku celowego na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. O ten zasiłek mogą starać się osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.