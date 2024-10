ZUS: Wcześniejsze wypłaty emerytur i rent. Kto może spodziewać się wcześniejszego przelewu? Kiedy emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę? Wypłata świadczeń dla jednej grupy emerytów i rencistów nastąpi jeszcze w październiku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanym w piątek, 25 października komunikacie poinformował o tym, którzy emeryci i renciści mogą spodziewać się wcześniejszych przelewów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej.

REKLAMA

Kto może spodziewać się wcześniejszego przelewu?

ZUS poinformował, że emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 listopada, otrzymają emerytury i renty jeszcze w październiku. To nie jedyna grupa emerytów i rencistów, którzy otrzymają wcześniej świadczenia. Na wcześniejsze wypłaty emerytur i rent mogą także liczyć osoby, których termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę, 10 listopada.

Wcześniejsze wypłaty emerytur i rent

REKLAMA

Z informacji przekazanych przez ZUS, wynika, że osoby, których termin płatności świadczenia przypada na 1 listopada otrzymają przelewy jeszcze w październiku, tj. do 31 października. Emeryci i renciści, których termin wpłaty świadczenia wypada na 10 listopada 2024 r., mogą spodziewać się przelewów do 8 listopada 2024 r. Osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 1 listopada, otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 października. Natomiast świadczenia, które przekazywane są na konto, trafią do banków 30 października, a w przypadku świadczeń przekazywanych na rachunki bankowe za granicą 29 października - przekazano w komunikacie. Dodano, że na wcześniejszą wypłatę świadczeń mogą także liczyć seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 10 listopada. Oni również otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 5 listopada ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 7 listopada, natomiast świadczenia na rachunki bankowe za granicą przekaże 6 listopada - przekazano.

ZUS zachęca seniorów otrzymujących swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów. Otrzymując wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi. Wskaźnik ubankowienia świadczeń długoterminowych wypłacanych przez Zakład obecnie wynosi 79,4 proc. - podkreślono w komunikacie.