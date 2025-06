ZUS: Przełom w przeliczaniu emerytur. Fala wyroków dotarła do sądów II instancji {wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20}

Emeryci seryjnie wygrywają w sądach okręgowych (I instancja) spory o przeliczenie emerytur w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. Wyroki te są jednak nieprawomocne. Teraz emeryci wygrywają pierwsze sprawy w sądach apelacyjnych (ZUS próbuje tam podważać niekorzystne dla siebie wyroki sądów I instancji). Wiele wskazuje na to, że opisany w artykule wyrok, to zapowiedź całej ich serii (korzystnych dla emerytów, niekorzystnych dla ZUS). W artykule prezentujemy jedno z pierwszych prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20. Emerytka wygrała zarówno podwyższenie emerytury jak i wyrównanie za trzy lata wstecz. Wyrównanie wynosi 29.606,12 zł. Niestety nie rekompensuje to szkody z tytułu zaniżenia emerytury, gdyż ta wynosi za okres od przyznania zaniżonej emerytury w 2017 r. do czerwca 2025 r. – 53.313,56 zł. W sądach są dziesiątki takich spraw. Wszystkie dotyczą ponownego przeliczenie emerytur obniżonych niezgodnie z Konstytucją RP o korzyści z emerytur wcześniejszych.