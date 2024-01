„Dostaniesz tyle pieniędzy od państwa” [KOMENTARZ]

Jak dużo musi przejść upokorzeń osoba niepełnosprawna, aby ktoś ocenił w jakim poziomie się mieści?

Niepełnosprawność oznacza biedę?

Niepełnosprawność ruchową można porównać do człowieka zamkniętego w pokoju bez drzwi i okien. Taki człowiek uwięziony w swoim ciele nie może funkcjonować tak jakby tego chciał. Zazwyczaj ci ludzie są bardzo mądrzy. Niekiedy z doktoratem do szuflady żyją z głodowych rent. Należy też pamiętać, iż orzeczenie orzeczeniu nie jest równe. Przykładowo pierwsza grupa inwalidzka ma przekrój od leżącego do chodzącego. Z tego powodu miejsca pracy dla niepełnosprawnych ruchowo często przypadają osobom w marę chodzącym.

Ile wynoszą świadczenia dla osób niepełnosprawnych?

Renta socjalna wynosi 1588,44 zł, do tego 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ale czy jest to kwota wystarczająca do życia?

Świadczenie wspierające

Od 2024 roku startuje świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Wysokość świadczenia będzie podzielona na kilka stopni w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Maksymalnie będzie można otrzymać ok. 3500 zł. Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana przez specjalne zespoły składające się ze specjalistów odpowiednio przygotowanych do jej wykonywania. Pod uwagę będą brane:

zmiana pozycji ciała; poruszanie się w znanym środowisku; poruszanie się w nieznanym środowisku; sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi; przemieszczanie się środkami transportu; klasyfikacja docierających bodźców; przekazywanie informacji innym osobom; prowadzenie rozmowy; opanowanie nowej umiejętności praktycznej; koncentrowanie się na czynności; korzystanie z urządzeń i technologii służących z korzystania z informacji i porozumiewania się; mycie i osuszanie całego ciała; mycie i osuszanie rąk i twarzy; pielęgnowanie poszczególnych części ciała; troska o własne zdrowie; korzystanie z toalety; ubieranie się; jedzenie i picie; stosowanie zalecanych środków terapeutycznych; realizowanie wyborów i decyzji; pozostawanie w domu samemu; nawiązywanie kontaktów; kontrolowanie własnych zachowań i emocji; utrzymywanie kontaktów z bliskimi; tworzenie bliskich relacji z innymi osobami; kupowanie artykułów codziennej potrzeby; przygotowywanie posiłków; dbanie o dom, ubrania i obuwie; dokonywanie transakcji finansowych; rekreacja i organizacja czasu wolnego; załatwianie spraw urzędowych; realizowanie dziennego rozkładu zajęć.

Nikt jednak nie pomyślał jak będzie czuła się osoba oceniana przez innych. „Dostaniesz tyle pieniędzy od państwa.” - tak komentuje rodzina osoby niepełnosprawnej i inni ludzie. Lecz nie bierze się pod uwagę jak dużo musi przejść upokorzeń osoba niepełnosprawna, aby ktoś ocenił w jakim poziomie się mieści.

Podsumowanie

Być może lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby przede wszystkim sprawdzenie grup inwalidzkich znacznych. Na tej podstawie wsparcie otrzymaliby najbardziej potrzebujący. Warto też pomyśleć o szancie podjęcia pracy z urzędu przez osoby, które chcą pracować i są wykształcone. Mogliby się sprawdzić lepiej niż niejeden zdrowy człowiek.

