Komunikat PFRON: 5 lat dopłat do czynszu dla niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy. Dopłaty 1250 zł do 3350 zł miesięcznie

Do 31 marca 2024 r. dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata z PFRON do czynszu najmu wynosi 3297 zł (2429 zł). Ale np. na Podkarpaciu jest to 1833 zł (1350 zł). Kwoty w nawiasach określają dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, nie korzystających w poruszaniu się z pomocy wózka inwalidzkiego. Od 1 marca 2024 r. dopłaty trwają do 5 lat (wcześniej do 3 lata).

PFRON dopłaca do najmu mieszkań wynajętych przez niepełnosprawnych absolwentów. Dopłaty są podzielone na dwie kategorie w zależności od tego, czy absolwent porusza się na wózku inwalidzkim, czy nie. Na końcu artykułu tabela ze stawkami (są też zróżnicowane w zależności od regionu Polski). REKLAMA PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego dla programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Kto dostanie dofinansowanie do czynszu wynajętych mieszkań Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym. Dodatkowo posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

posiada pełną zdolność do czynności prawnych; złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej; złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu. Nie 3 lata (36 miesięcy) dopłat, a 5 lat (60 miesięcy) - zmiana od 1 marca 2024 r. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi: od 1 do 24miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania; od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania; od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania. Zobacz również: PFRON dopłaca co miesiąc 100%, 70% albo 40% do czynszu osób niepełnosprawnych. Od 1442 zł do przeszło 3300 zł do najmu. Dopłaty przez 5 lat

PFRON dopłaca do zakupu mieszkania. Osoby niepełnosprawne. Nie ma już limitu 65 lat. Od 67 913 zł do 133 695 zł [program do 31 grudnia 2024 r.] Przykładowe stawki dopłat dla niepełnosprawnych absolwentów W nawiasie podajemy kwoty dla osób niepełnosprawnych nie korzystających z wózka inwalidzkiego. Dalszy ciąg materiału pod wideo Dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata do mieszkania wynosi 3297 zł (2429 zł). To miasto ma - poza Warszawą - najwyższą dopłatę w skali Polski. Dla gmin sąsiadujących z Wrocławiem (woj. dolnośląskie) stawka zmniejsza się do 2878 zł (2121 zł). Jeżeli zajrzymy na wschód Polski stawki dopłaty są dużo niższe. Zobaczmy Podkarpacie. Są tam trzy poziomy wsparcia: najwyższy dla Rzeszowie - 2414 zł (1779 zł) średni - okolice Rzeszowa 2123 zł (1565 zł) najniższy dla pozostałych rejonów woj. Podkarpackiego 1833 zł (1350 zł). Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w I kwartale 2024 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania wynajmowanego dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego dla pozostałych Beneficjentów DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 3 297 2 429 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 2 878 2 121 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 2 459 1 812 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 2 607 1 921 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 2 410 1 776 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 2 431 1 792 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 2 322 1 711 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 2 213 1 630 LUBELSKIE m. Lublin 2 555 1 882 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 2 256 1 662 LUBELSKIE pozostałe 1 957 1 442 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 2 934 2 162 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 2 817 2 076 LUBUSKIE m. Zielona Góra 2 934 2 162 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 2 817 2 076 LUBUSKIE pozostałe 2 700 1 990 ŁÓDZKIE m. Łódź 2 191 1 614 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 2 023 1 491 ŁÓDZKIE pozostałe 1 855 1 367 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 2 859 2 106 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 2 481 1 828 MAŁOPOLSKIE pozostałe 2 103 1 550 MAZOWIECKIE m. Warszawa 3 344 2464 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 2 661 1961 MAZOWIECKIE pozostałe 2 217 1 634 OPOLSKIE m. Opole 2 453 1 808 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 2 217 1 634 OPOLSKIE Pozostałe 1 981 1 460 PODKARPACKIE m. Rzeszów 2 414 1779 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 2 123 1 565 PODKARPACKIE pozostałe 1 833 1 350 PODLASKIE m. Białystok 2 671 1 968 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 2 554 1 882 PODLASKIE pozostałe 2 437 1 795 POMORSKIE m. Gdańsk 3 183 2 345 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 3 006 2 215 POMORSKIE pozostałe 2 830 2 085 ŚLĄSKIE m. Katowice 2 732 2 013 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 2 462 1 814 ŚLĄSKIE pozostałe 2 192 1 615 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 2 388 1 760 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 2 212 1 630 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 2 035 1 500 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 3 387 2 496 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 3 055 2 251 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 2 723 2 006 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 3 194 2 353 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 2 748 2 025 WIELKOPOLSKIE pozostałe 2 303 1 697 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 1 971 1 453 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 1 846 1 360 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 1 720 1 268 Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.

Wartości ustalone według danych na dzień: 29.12.2023 r.

Wartości obowiązują do dnia: 31.03.2024 r.