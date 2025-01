Czy rząd premiera D. Tuska naprawi błędy poprzedników? [Świadczenie pielęgnacyjne i MOPS]

Chodzi o błędy rządu Prawa i Sprawiedliwości i Sejmu poprzedniej kadencji. Nie zmienili przepisów o świadczeniu wspierającym tak jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. Obecny rząd odziedziczył całą sytuację i zadecyduje do końca stycznia 2025 r., czy będzie kontynuował postępowanie poprzedników, czy zlituje się nad osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Do końca stycznia 2025 r. Ministerstwo Finansów powinno zadecydować, czy stanie po stronie osób niepełnosprawnych i opiekunów i zakończy spór między Sopotem a wojewodą pomorskim o 2,5 mln zł (żądanie zwrotu dotacji). To zmieniłoby postępowanie wszystkich MOPS w kraju, który wydają seryjnie niewłaściwe decyzje o świadczeniu pielęgnacyjnym.

