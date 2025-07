W 2025 r. dzień 11 lipca wypada w piątek. Wielu zaczęło zastanawiać się, czy w związku z tym, że właśnie na 11 lipca uchwalono święto państwowe, będzie to dzień ustawowo wolny od pracy i czy tym samym będzie można mieć dłuższy weekend. Opisujemy jak jest i co to za święto 11 lipca. Informacja jest 100% ponieważ Prezydent podpisał już ustawę.

rozwiń >

11 lipca świętem państwowym i nowym dniem wolnym od pracy w 2025 r.? Jest podpis Prezydenta pod ustawą

W 2025 r. dzień 11 lipca wypada w piątek. Wielu zaczęło zastanawiać się, czy w związku z tym, że właśnie na 11 lipca uchwalono święto państwowe, będzie to dzień ustawowo wolny od pracy i czy tym samym będzie można mieć dłuższy weekend. Opisujemy jak jest i co to za święto 11 lipca. Informacja jest 100% ponieważ Prezydent podpisał już ustawę.

REKLAMA

Czy 11 lipca jest jakieś święto?

Tak, 11 lipca jest święto. Jest ustawa z podpisem Prezydenta. To ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r., poz. 891, dalej jako: usatwa). Od lat postulowano o ustanowienie 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939–1946. W tym okresie zamordowano ponad 100 tysięcy Polaków, głównie mieszkańców wsi. Największe nasilenie zbrodni miało miejsce w lipcu 1943 roku.

Ważne W preambule do ustawy czytamy: "W latach 1939-1946 nacjonaliści ukraińscy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz innych ukraińskich formacji nacjonalistycznych działających na ziemiach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie) oraz obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego dokonali na ludności polskiej zbrodni ludobójstwa. Zamordowali ponad sto tysięcy Polaków, głównie mieszkańców wsi, zniszczyli ich mienie i doprowadzili do uchodźstwa z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej setek tysięcy Polaków. Apogeum tej zbrodni przypada na lipiec 1943 r., a symboliczną datą hekatomby Polaków z rąk ukraińskich nacjonalistów jest dzień 11 lipca 1943 r., kiedy Polacy byli mordowani w około stu miejscowościach. Męczeńska śmierć z powodu przynależności do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnianego corocznie przez państwo polskie, w którym ofiarom będzie oddawany hołd.".

11 lipca świętem państwowym - dlaczego?

Ustawa ma charakter symboliczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ani obowiązkami dla instytucji publicznych. Ustawa ma na celu trwałe upamiętnienie ofiar i odpowiedź na wieloletnie postulaty środowisk kresowych. W 2016 roku Sejm RP przyjął uchwałę o upamiętnieniu ofiar, ale nie miała ona mocy ustawy – obecny projekt ma to zmienić. Wielu może pytać jakie są skutki społeczne ustawy? Do najistotniejszych można zaliczyć: wzmocnienie pamięci historycznej i tożsamości narodowej; uznanie cierpienia ofiar i ich rodzin; możliwość organizowania wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych przez instytucje i społeczności lokalne - ze świadomością, że 11 lipca to święto państwowe.

11 lipca świętem państwowym - jakie są skutki gospodarcze i finansowe?

Jakie są skutki gospodarcze i finansowe w związku z uchwaleniem 11 lipca świętem państwowym - jako Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej? W zasadzie żadne, bowiem brak kosztów dla budżetu państwa i samorządów. Istnieje fakultatywność a nie obligatoryjność obchodzenia tego święta państwowego. Jest możliwość dobrowolnego zaangażowania instytucji kultury, edukacji i organizacji pozarządowych. Organizowanie takich wydarzeń spowoduje potencjalne zwiększenie zainteresowania tematyką kresową w mediach i wydawnictwach, ale nie wiąże się bezpośrednio z kosztami dla państwa, a organziatorów.

11 lipca świętem państwowym - czy zgodne z prawem UE, prawem międzynarodowym?

Tak, ustawa o ustanowieniu 11 lipca świętem państwowym - jako Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z Konstytucją RP, prawem międzynarodowym i nie wymaga notyfikacji w UE. Święto to nie wprowadza nowych obowiązków prawnych ani ograniczeń dla obywateli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy 11 lipca jest dniem wolnym od pracy?

Nie, pomimo tego, że 11 lipca jest świętem państwowym, nie jest dniem wolnym od pracy. Nawet w komunikacie z Kancelarii Prezydenta, w informacji o ustawie możemy znaleźć taką bezpośrednią informację: Ustanowione nowe święto państwowe nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 296).

11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej - rys historyczny

Tak więc, w cieniu historii, gdzie pamięć często bywa niewygodna, 11 lipca staje się dniem szczególnego skupienia i refleksji. To Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1946. Dzień ten nie jest tylko wspomnieniem tragicznych wydarzeń – to także akt moralnego obowiązku wobec tych, których głosy uciszono w sposób brutalny i bezlitosny. W latach II wojny światowej i tuż po niej, gdy świat pogrążony był w chaosie, na ziemiach Wołynia, Podola, Galicji Wschodniej i innych regionach Kresów Wschodnich rozgrywała się tragedia, która przez dekady pozostawała na marginesie zbiorowej świadomości. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), kierując się ideologią skrajnego nacjonalizmu, rozpoczęła systematyczną eksterminację ludności polskiej. Celem było stworzenie „czystego etnicznie” państwa ukraińskiego. Ofiary ginęły w sposób niewyobrażalnie okrutny – całe wsie były palone, ludzie mordowani siekierami, widłami, piłami. Nie oszczędzano nikogo – dzieci, kobiet, starców. Mordowano nie tylko Polaków, ale także tych Ukraińców, którzy nie chcieli uczestniczyć w zbrodni lub pomagali sąsiadom. Przez dziesięciolecia PRL temat ten był przemilczany. Dopiero po 1989 roku zaczęto mówić o Wołyniu i Kresach głośniej, choć nadal z ostrożnością. Dopiero w 2016 roku Sejm RP uznał te wydarzenia za ludobójstwo, a 11 lipca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci.

Współczesne relacje polsko-ukraińskie są złożone – łączy nas wspólna walka o wolność, ale dzieli trudna przeszłość. Pamięć o ofiarach OUN-UPA nie powinna być narzędziem politycznym, lecz aktem sprawiedliwości. Nie chodzi o zemstę, lecz o prawdę. O godność tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Pamięć nie jest przeszkodą w pojednaniu – przeciwnie, jest jego fundamentem. Bez niej nie zbudujemy trwałego mostu między narodami.

Podsumowując: Dzień 11 lipca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA.

Dzień ten będzie świętem państwowym, ale nie będzie dniem wolnym od pracy.

Ustawa weszła w życie i w 2025 r. już będą odbywały się uroczystości w zw. ze świętem 11 lipca.