W PFRON 10 punktów preferencyjnych dla osoby niepełnosprawnej (każdy stopień) za elektroniczny wniosek w SOW [Przykład]

Chyba niewiele osób niepełnosprawnych wie, że za złożenie pierwszy raz wniosku o dofinansowanie w PFRON otrzymają 10 punktów preferencyjnych, jeżeli złożą wniosek w formie elektronicznej. To udogodnienie dzisiaj ma coraz mniejsze znaczenie bo prawie wszystkie wnioski do PFRON są składane przy pomocy ePUAP i profilu zaufanego albo klasycznego podpisu elektronicznego. Niemniej wciąż są osoby, które mogą z niego skorzystać np. starając się o dopłatę 100 000 zł do samochodu. Przykład: w programie o dofinansowania do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne (link na końcu artykułu) może wystąpić sytuacja, kiedy istotne jest kiedy został zgłoszony wniosek. I wygrywa wtedy wniosek z większą liczbą punktów.