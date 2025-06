Od czerwca 2025 r. nowe kryteria dochodowe i kwoty dofinansowania z PFRON

Renta wdowia 2025 - kiedy pierwsze wypłaty. ZUS: przegapisz ten termin i stracisz świadczenie za co najmniej jeden miesiąc

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby uzyskać prawo do tzw. renty wdowiej już od lipca 2025 r., wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 roku. Po tym terminie prawo do wypłaty za ten miesiąc przepadnie - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim..