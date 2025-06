Mam 62 lata i ponad 40 lat okresu składkowego. Nie uznała u mnie komisja żadnych oznak niepełnosprawności [List czytelnika]

Dzień Dobry, Nazywam się (….). Właśnie stawałem przed komisją 30 mają br. Powiem krótko wstydzę się za tych wszystkich ludzi tam pracujących. Zero empatii zero, szacunku (….)

W moim przypadku mam połamany kręgosłup 3 kręgi złamanie kompresyjne.Jedna operacja kręgi L1 w 2021 r. Zmiażdżona pięta połamany staw skokowy lewej nogi. W 2016 roku. 2 operacje teraz w październiku ubiegłego roku atrozea pełna rekonstrukcja stawu skokowego z pobraniem chrząstki z lewego biodra i kawałku kości do wszczepienia do stawu. W 2016 r. wyskoczyłem z 2 piętra chciałem się zabić (…). W lipcu 2014 r. zmarła mi żona nie dałem rady psychicznie. Zaczalem pić nie mogłem się pogodzić z jej utrata. Mam 62 lata i ponad 40 lat okresu składkowego. Nie uznała u mnie komisja żadnych oznak niepełnosprawności. Natomiast inni mający układy dostają nawet stopień znaczny. Nie chce mi się już żyć. (…) I po co to Wasze całe pisanie? Idźcie do ludzi i porozmawiajcie. To wszystko to jeden blichtr. Ja już w nic nie wierzę a w szczególność w to Państwo. Miłego popołudnia