Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni

Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują. Oto nowe kwoty i przywileje

15 marca 2026, 09:51
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia w MOPS/GOPS, PCPR oraz ZUS/KRUS. Wsparcie to obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON, które mają na celu ułatwienie codziennego życia i zwiększenie samodzielności.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie wydawane jest przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2026 roku w przypadku chorób rzadkich i nierokujących poprawy orzeczenia te są wydawane bezterminowo. Oznacza ono, że osoba ma:

  • Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
  • Potrzebę częściowej pomocy lub wsparcia w codziennym życiu (np. transport, załatwianie spraw urzędowych).
  • Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych (np. praca zdalna, stanowisko przystosowane).

Dostępne świadczenia i usługi

Osoby z orzeczeniem mogą liczyć na następujące wsparcie finansowe:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Zasiłek stały (MOPS): do 1229 zł miesięcznie. Przeznaczony dla osób niezdolnych do pracy, przy spełnieniu kryterium dochodowego (dla osoby samotnej wynosi ono 1010 zł).
  • Świadczenie wspierające: od ok. 791 zł do 4353 zł. Nowość od 2024/2025 roku. Przysługuje osobom, które w decyzji WZON uzyskały min. 70 punktów potrzeby wsparcia. Można je łączyć z własną pracą zarobkową.
  • Zasiłek okresowy: przyznawany w trudnych sytuacjach, zależny od dochodu rodziny.
  • Usługi opiekuńcze i asystenckie: Pomoc w domu, higienie czy transporcie. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest obecnie szeroko dostępny i finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Najważniejsze przywileje pracownicze

Posiadanie orzeczenia o stopniu umiarkowanym daje konkretne korzyści w zatrudnieniu:

  • Skrócony czas pracy: maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia).
  • Dodatkowy urlop: 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • Przerwa w pracy: Dodatkowe 15 minut wliczane do czasu pracy (łącznie 30 minut).
  • Rehabilitacja: Prawo do zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na turnus rehabilitacyjny (do 21 dni w roku).

Wsparcie z PFRON i ulgi

  • Dofinansowania: Do zakupu wózków, aparatów słuchowych, likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu oraz do turnusów rehabilitacyjnych.
  • Karta parkingowa: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się (symbol 05-R, 10-N lub 04-O).
  • Ulgi transportowe: Zniżki w PKP/PKS (zależne od rodzaju schorzenia) oraz darmowa lub ulgowa komunikacja miejska (zależnie od uchwały danej gminy).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki, sprzęt czy samochód w rocznym zeznaniu PIT.
Powiązane
Źródło: INFOR
Prawo
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują. Oto nowe kwoty i przywileje
15 mar 2026

Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
14 mar 2026

Wraz z marcową waloryzacją wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.
W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
15 mar 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Zmodernizujemy armię za pieniądze obywateli tak jak zbudowaliśmy Gdynię? Dlaczego list zastawny nie jest alternatywą dla programu SAFE
14 mar 2026

Tocząca się od wielu tygodni debata dotycząca SAFE przyniosła wiele interesujących propozycji dotyczących sposobów finansowania polskich zbrojeń. Jedną z nich jest pomysł przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha – sfinansowanie potrzeb obronnych poprzez emisję Publicznego Listu Zastawnego sprzedanego obywatelom. Pomysł ten w duchu samowystarczalności i suwerenności, brzmi atrakcyjnie. Zwolennicy podkreślają też, że list zastawny pozwala finansować wyłącznie konkretne inwestycje, a nie bieżącą konsumpcję państwa. Niestety takie rozwiązanie rodzi dużo więcej pytań niż odpowiedzi - komentuje Michał Ostrowski.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B
13 mar 2026

W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
13 mar 2026

W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI. Kto za to ponosi odpowiedzialność?
14 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.
Zmiany w stowarzyszeniach. Prezydent podpisał ważna ustawę 11 marca 2026 r.
13 mar 2026

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r.o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza istotne odmienności prawne, ale co ważne na nowe regulacje w praktyce musimy poczekać aż do 2028 r.

Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
