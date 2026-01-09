REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek pielęgnacyjny » Zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy, o których warto pamiętać [Przykłady]

Zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy, o których warto pamiętać [Przykłady]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 08:08
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy w MOPS i SKO
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Ważne terminy w MOPS i SKO
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy najlepiej składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS? Jaki jest termin na wniesienie odwołania do SKO? Czy można wnieść skargę do sądu? Ubiegając się o świadczenia warto pamiętać o procedurach i wymaganych formalnościach. Oto najważniejsze!

Kiedy składać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wniosek o zasiłek pielęgnacyjny warto składać możliwie jak najszybciej. Od momentu ubiegania się o świadczenie zależy to, od kiedy zostanie przyznane.

REKLAMA

REKLAMA

Wszystko za sprawą art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ważne

Jeżeli wniosek zostanie złożony po upływie tego trzymiesięcznego terminu, to gmina przyzna zasiłek pielęgnacyjny począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Sądy administracyjne często podkreślają, iż jest to termin materialny i jego niedochowanie będzie skutkowało brakiem możliwości przywrócenia.

REKLAMA

Przykład

W praktyce jednak stosowanie go może budzić wątpliwości. „Istotnie, ustawodawca nie określił wprost jak należy liczyć termin, o którym mowa w art. 24 ust. 2a u.ś.r. w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności przez sąd powszechny, tj. czy ma to być data wydania wyroku, data prawomocności wyroku czy też data stwierdzenia tej prawomocności, która może nastąpić w okresie powyżej 3 miesięcy od daty wydania wyroku, jednakże w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ustawowy termin 3 miesięcy liczony od daty uprawomocnienia się wyroku sądu powszechnego jest czasem wystarczającym dla zorientowania się przez stronę co do swoich praw i obowiązków, pozwalającym na terminowe złożenie wniosku i skorzystanie z rozwiązania, które przewiduje przepis art. 24 ust. 2a u.ś.r. Nie można bowiem pominąć, że zgodnie z art. 365 § 1 K.p.c., orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Powyższe oznacza, że dopiero prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wywołuje skutek wiążący również w zakresie jego treści w stosunku do innych sądów i organów, co w dwuetapowym mechanizmie przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego ma niebagatelne znaczenie dla odkodowania właściwego rozumienia art. 24 ust. 2a u.ś.r.” – stwierdził przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 października 2023 r. (I OSK 1760/22).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny – W jakim terminie odwołanie?

Od decyzji organu gminy można się odwołać, gdy nie jesteśmy z niej zadowoleni (np. gmina odmówił przyznania zasiłku).

Ważne

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu od dnia doręczenia decyzji stronie.

Pismo składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS), który wydal decyzję.

Czy można przywrócić termin na wniesienie odwołania?

To kolejny istotny termin, na który warto zwrócić uwagę. Może się zdarzyć, że z przyczyn od nas niezależnych nie udało nam się złożyć odwołania do SKO. W takim przypadku można złożyć wniosek o przywrócenie terminu. W takim piśmie trzeba uprawdopodobnić, iż uchybienie nastąpiło bez naszej winy. Jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie od decyzji MOPS. Dobrze, jeśli w takim piśmie znajdą się też dowody np. zaświadczenie ze szpitala.

Zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W tego typu sprawach duże znaczenie ma też art. 57 § 5 k.p.a., który brzmi następująco:

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;

4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;

6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Przykład

„Nie ulega wątpliwości, że Poczta Polska została wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2015 r. operatorem pocztowym na lata 2016 – 2025, a zatem złożenie przez skarżącego odwołania wraz z prośbą o przywrócenie terminu w dniu 31 stycznia u tego operatora zostało dokonane z zachowaniem 7-dnioego terminu do dokonania tej czynności, liczonego od daty ustania przeszkody . tj. 24.01.2025 r. Słusznie podkreśla się w skardze, że data otrzymania przesyłki przez organ nie ma znaczenia dla oceny zachowania terminu z art. 58 § 2 k.p.a.” – uzasadniał przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 7 października 2025 r. (II SA/Rz 1004/25).

Kiedy skarga do sądu administracyjnego?

Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Składa się ją za pośrednictwem SKO w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zasiłek pielęgnacyjny [FAQ]

Na jak długo MOPS przyzna mi zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku przyznaje się na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia). Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe, to zasiłek pielęgnacyjny zostanie przyznany na stałe.

Czy będę dostawała zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, jeżeli ZUS wypłaci mi dodatek pielęgnacyjny?

Tych świadczeń się nie łączy. Jeżeli w tym samym czasie został pobrany zarówno zasiłek, jak i dodatek pielęgnacyjny, to ZUS, pomniejszy świadczenie (np. emeryturę) o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat?

Zasiłek pielęgnacyjny w przypadku wszystkich osób uprawnionych wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 935; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1427).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
5 ważnych praw osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku [LISTA]
5 ważnych praw osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku [LISTA]
Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2026 roku [PRZYKŁAD]
Zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały z MOPS w 2026 roku [PRZYKŁAD]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026. Lista świadczeń, ulg i pieniędzy
08 sty 2026

Co w praktyce oznacza orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym? Kto w 2026 roku może korzystać z dostępnych ulg i przywilejów? Rozwiewamy wątpliwości i prezentujemy kilka przykładowych form wsparcia.
Pracownicy są zdziwieni, że płacą za korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej. Połowa wynagrodzenia, to tylko początek, stracą więcej
08 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej stało się zmorą pracodawców. Jednak konsekwencje korzystania z niego ponoszą również pracownicy. I nie chodzi tu o obniżone wynagrodzenie za dzień, w którym byli nieobecni w pracy. Niespodziewany skutek pojawia się również po zakończeniu roku.
Koniec 800 plus i innych zasiłków? Nowe świadczenie 1700 zł – zasady
08 sty 2026

Czy wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego spowoduje likwidację popularnych programów socjalnych takich jak 800 plus i 300 plus? Koncepcja BDP jest coraz bardziej popularna, a w jednym ze stanów USA mieszkańcy już otrzymują świadczenie.
Co dostanie z MOPS osoba z niepełnosprawnością w 2026 r. Przykład
08 sty 2026

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy czy zasiłek pielęgnacyjny. Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił te świadczenia i jaka jest ich wysokość w 2026 roku.

REKLAMA

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
09 sty 2026

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że prawa przysługujące na podstawie wyjątku od zasady są przywilejem i nigdy nie mają tak korzystnych warunków, jak świadczenia podstawowe.
Sąd: ślub jest nieważny, bo przysięga napisana przez ChatGPT nie zawierała sformułowań wymaganych przez prawo
07 sty 2026

Sąd w Zwolle w Holandii  unieważnił małżeństwo, bo podczas ceremonii nie padła ustawowa przysięga. Urzędnik „na jeden dzień”, upoważniony do poprowadzenia ceremonii, odczytał tekst przygotowany z pomocą ChatGPT, który – zdaniem sądu – nie spełniał wymogów prawa cywilnego.
PIP nie będzie karał za dyskryminację w ogłoszeniach o pracę i rekrutacji ale może nakazać zmianę treści. Odszkodowanie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia można uzyskać przed sądem pracy
07 sty 2026

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki wyjaśnia, że Państwowa Inspekcja Pracy nie ma prawa nakładać kar za ogłoszenia o pracę naruszające neutralność płciową. Nie oznacza to jednak, że pracodawca publikujący dyskryminujące treści nie musi liczyć się z jakąkolwiek odpowiedzialnością za takie ogłoszenia.
Wzrost emerytury jeszcze przed waloryzacją. 5116,99 zł - kto dostanie tyle pieniędzy?
07 sty 2026

Na przestrzeni 3 lat to świadczenie wzrosło aż o 1174,18 złotych. Grono osób uprawnionych do jego pobierania jest szczególne. Muszą mieć konkretne osiągnięcia, które nie są dostępne dla każdego. O co chodzi?

REKLAMA

W 2026 roku pracownik z najniższym wynagrodzeniem dostanie nawet ponad 14 tys. zł za rozwiązanie umowy. Skąd ta kwota?
08 sty 2026

Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o tym, że każdy z nas powinien dysponować dostosowaną do swojej sytuacji poduszką finansową. Jednak jak mają ją sobie zapewnić najsłabiej wynagradzani pracownicy? Jest to trudne i dlatego warto znać przepisy zapewniające ochronę w razie rozwiązania stosunku pracy.
Tusk wstrzymuje reformę PIP. Spór o umowy śmieciowe i uprawnienia inspektorów
07 sty 2026

Rząd wstrzymuje prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, która miała dać inspektorom prawo przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Premier Donald Tusk uznał te rozwiązania za zbyt daleko idące i groźne dla firm, podczas gdy Lewica zapowiada dalszą walkę z „patologią umów śmieciowych”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA