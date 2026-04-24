Darowizny i spadki dla osób niepełnosprawnych. Jak uniknąć podatku i zabezpieczyć finansowo dziecko z niepełnosprawnością?

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka z niepełnosprawnością to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają rodzice. Kluczowe jest nie tylko zgromadzenie majątku, ale przekazanie go w taki sposób, aby państwo nie przejęło znacznej jego części w formie podatku, a sąd opiekuńczy nie sparaliżował zarządzania tymi środkami. W 2026 roku przepisy oferują konkretne mechanizmy, które pozwalają zbudować bezpieczną "twierdzę finansową" dla dziecka.

rozwiń >

Ulga dla zerowej grupy podatkowej

Najważniejszym narzędziem w planowaniu sukcesji jest tzw. zerowa grupa podatkowa (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Pozwala ona na całkowite zwolnienie z podatku, niezależnie od wartości majątku (nawet przy milionowych kwotach).

Kto korzysta: Małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha.

Warunek 1: Zgłoszenie nabycia do urzędu skarbowego (formularz SD-Z2) w ciągu 6 miesięcy.

Warunek 2: Przy darowiźnie pieniężnej - udokumentowanie wpływu środków na rachunek bankowy obdarowanego lub przekazem pocztowym.

Koszty: Choć podatku nie ma, darowizna nieruchomości u notariusza zawsze wiąże się z taksą notarialną i opłatami wieczystoksięgowymi (warto przygotować na to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych).

Zarząd majątkiem a rola sądu

Samo przekazanie majątku to jednak dopiero połowa sukcesu. Jeśli dziecko jest ubezwłasnowolnione lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zarząd tym majątkiem po śmierci rodziców sprawuje opiekun prawny lub kurator pod nadzorem sądu opiekuńczego. Rodzice powinni mieć świadomość, że każda decyzja przekraczająca zwykły zarząd, jak sprzedaż odziedziczonego mieszkania czy podjęcie znacznych środków z konta na remont, będzie wymagała zgody sądu. Warto zatem rozważyć precyzyjne zapisy w testamencie, które ułatwią przyszłemu opiekunowi sprawowanie tej funkcji.

Jak uniknąć nadzoru sądu? Zarządca testamentowy

Wielu rodziców obawia się, że po ich śmierci każda decyzja dotycząca majątku dziecka (np. remont mieszkania, sprzedaż akcji) będzie wymagała zgody sądu opiekuńczego, co trwa miesiącami. Można tego uniknąć, stosując Art. 102 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzice mogą w testamencie zastrzec, że majątek przypadający dziecku nie będzie objęty zarządem sprawowanym przez opiekuna pod nadzorem sądu. Zamiast tego, wyznaczają oni zarządcę (kuratora) – zaufaną osobę, która będzie zarządzać pieniędzmi zgodnie z instrukcjami rodziców, bez konieczności pytania sądu o każdą transakcję.

Zapis windykacyjny - precyzyjne przekazanie majątku

Zamiast ogólnego powołania do spadku, warto skorzystać z zapisu windykacyjnego. Pozwala on wskazać w testamencie notarialnym, że konkretny przedmiot (np. mieszkanie, samochód, pakiet akcji) z chwilą śmierci rodzica staje się własnością dziecka. Dzięki temu unika się żmudnego procesu działu spadku z innymi spadkobiercami.

Darowizna z poleceniem i służebność mieszkania

Samo przekazanie nieruchomości dziecku z niepełnosprawnością może być ryzykowne, jeśli nie posiada ono pełnej zdolności do czynności prawnych lub wymaga stałej opieki. Dobrym rozwiązaniem jest darowizna z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania. Dzięki temu dziecko staje się właścicielem, ale ma dożywotnie, zagwarantowane prawo do dachu nad głową, którego nikt nie może mu odebrać. Służebność jest prawem niezbywalnym, co oznacza, że nawet w przypadku problemów finansowych dziecka, komornik nie może go pozbawić prawa do zamieszkiwania w tym lokalu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fundacja rodzinna jako tarcza ochronna

W 2026 roku fundacje rodzinne to standard w zabezpieczaniu osób niesamodzielnych. Rodzice wnoszą majątek do fundacji, która staje się jego prawnym właścicielem.

Zaleta: Majątek jest oddzielony od dziecka, co chroni go przed oszustami i nieprzemyślanymi wydatkami.

Wypłaty: Fundacja regularnie wypłaca dziecku (beneficjentowi) środki na rehabilitację, leki i życie.

Podatki: Wypłaty dla dziecka z fundacji założonej przez rodziców są zwolnione z podatku dochodowego (PIT).

Renta z ubezpieczenia i fundusze powiernicze

Jeśli rodzice obawiają się, że dziecko nie poradzi sobie z zarządzaniem dużą sumą pieniędzy ze spadku, mogą rozważyć produkty ubezpieczeniowe z opcją wypłaty renty dożywotniej. W takim modelu spadkobierca nie otrzymuje jednorazowo miliona złotych, ale gwarantowaną kwotę miesięczną, co zapewnia mu płynność finansową do końca życia i eliminuje ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa lub nieprzemyślanych wydatków.

Pułapka zachowku

Planując przepisanie majątku na dziecko z niepełnosprawnością, nie można zapomnieć o jego rodzeństwie. Jeśli zostaną pominięci, mogą zażądać zachowku.

Wyższa kwota: Jeśli uprawnionym do zachowku jest inna osoba trwale niezdolna do pracy, należy jej się aż 2/3 udziału spadkowego (zamiast standardowej 1/2).

Rozwiązanie: Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia zawarta z rodzeństwem jeszcze za życia rodziców lub spłacenie ich darowiznami, które zostaną zaliczone na poczet zachowku.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Warto pamiętać, że od 2024 roku obowiązują przepisy ułatwiające zakup pierwszego mieszkania. Jeśli rodzice darują dziecku środki na zakup pierwszej nieruchomości, może ono być zwolnione z 2 proc. podatku PCC, co przy cenach rynkowych w 2026 roku oznacza oszczędność rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)