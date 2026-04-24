Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Darowizny i spadki dla osób niepełnosprawnych. Jak uniknąć podatku i zabezpieczyć finansowo dziecko z niepełnosprawnością?

Darowizny i spadki dla osób niepełnosprawnych. Jak uniknąć podatku i zabezpieczyć finansowo dziecko z niepełnosprawnością?

24 kwietnia 2026, 14:30
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka z niepełnosprawnością to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają rodzice. Kluczowe jest nie tylko zgromadzenie majątku, ale przekazanie go w taki sposób, aby państwo nie przejęło znacznej jego części w formie podatku, a sąd opiekuńczy nie sparaliżował zarządzania tymi środkami. W 2026 roku przepisy oferują konkretne mechanizmy, które pozwalają zbudować bezpieczną "twierdzę finansową" dla dziecka.

Ulga dla zerowej grupy podatkowej

Najważniejszym narzędziem w planowaniu sukcesji jest tzw. zerowa grupa podatkowa (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Pozwala ona na całkowite zwolnienie z podatku, niezależnie od wartości majątku (nawet przy milionowych kwotach).

  • Kto korzysta: Małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha.
  • Warunek 1: Zgłoszenie nabycia do urzędu skarbowego (formularz SD-Z2) w ciągu 6 miesięcy.
  • Warunek 2: Przy darowiźnie pieniężnej - udokumentowanie wpływu środków na rachunek bankowy obdarowanego lub przekazem pocztowym.
  • Koszty: Choć podatku nie ma, darowizna nieruchomości u notariusza zawsze wiąże się z taksą notarialną i opłatami wieczystoksięgowymi (warto przygotować na to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych).

Zarząd majątkiem a rola sądu

Samo przekazanie majątku to jednak dopiero połowa sukcesu. Jeśli dziecko jest ubezwłasnowolnione lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zarząd tym majątkiem po śmierci rodziców sprawuje opiekun prawny lub kurator pod nadzorem sądu opiekuńczego. Rodzice powinni mieć świadomość, że każda decyzja przekraczająca zwykły zarząd, jak sprzedaż odziedziczonego mieszkania czy podjęcie znacznych środków z konta na remont, będzie wymagała zgody sądu. Warto zatem rozważyć precyzyjne zapisy w testamencie, które ułatwią przyszłemu opiekunowi sprawowanie tej funkcji.

Jak uniknąć nadzoru sądu? Zarządca testamentowy

Wielu rodziców obawia się, że po ich śmierci każda decyzja dotycząca majątku dziecka (np. remont mieszkania, sprzedaż akcji) będzie wymagała zgody sądu opiekuńczego, co trwa miesiącami. Można tego uniknąć, stosując Art. 102 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzice mogą w testamencie zastrzec, że majątek przypadający dziecku nie będzie objęty zarządem sprawowanym przez opiekuna pod nadzorem sądu. Zamiast tego, wyznaczają oni zarządcę (kuratora) – zaufaną osobę, która będzie zarządzać pieniędzmi zgodnie z instrukcjami rodziców, bez konieczności pytania sądu o każdą transakcję.

Zapis windykacyjny - precyzyjne przekazanie majątku

Zamiast ogólnego powołania do spadku, warto skorzystać z zapisu windykacyjnego. Pozwala on wskazać w testamencie notarialnym, że konkretny przedmiot (np. mieszkanie, samochód, pakiet akcji) z chwilą śmierci rodzica staje się własnością dziecka. Dzięki temu unika się żmudnego procesu działu spadku z innymi spadkobiercami.

Darowizna z poleceniem i służebność mieszkania

Samo przekazanie nieruchomości dziecku z niepełnosprawnością może być ryzykowne, jeśli nie posiada ono pełnej zdolności do czynności prawnych lub wymaga stałej opieki. Dobrym rozwiązaniem jest darowizna z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania. Dzięki temu dziecko staje się właścicielem, ale ma dożywotnie, zagwarantowane prawo do dachu nad głową, którego nikt nie może mu odebrać. Służebność jest prawem niezbywalnym, co oznacza, że nawet w przypadku problemów finansowych dziecka, komornik nie może go pozbawić prawa do zamieszkiwania w tym lokalu.

Fundacja rodzinna jako tarcza ochronna

W 2026 roku fundacje rodzinne to standard w zabezpieczaniu osób niesamodzielnych. Rodzice wnoszą majątek do fundacji, która staje się jego prawnym właścicielem.

  • Zaleta: Majątek jest oddzielony od dziecka, co chroni go przed oszustami i nieprzemyślanymi wydatkami.
  • Wypłaty: Fundacja regularnie wypłaca dziecku (beneficjentowi) środki na rehabilitację, leki i życie.
  • Podatki: Wypłaty dla dziecka z fundacji założonej przez rodziców są zwolnione z podatku dochodowego (PIT).

Renta z ubezpieczenia i fundusze powiernicze

Jeśli rodzice obawiają się, że dziecko nie poradzi sobie z zarządzaniem dużą sumą pieniędzy ze spadku, mogą rozważyć produkty ubezpieczeniowe z opcją wypłaty renty dożywotniej. W takim modelu spadkobierca nie otrzymuje jednorazowo miliona złotych, ale gwarantowaną kwotę miesięczną, co zapewnia mu płynność finansową do końca życia i eliminuje ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa lub nieprzemyślanych wydatków.

Pułapka zachowku

Planując przepisanie majątku na dziecko z niepełnosprawnością, nie można zapomnieć o jego rodzeństwie. Jeśli zostaną pominięci, mogą zażądać zachowku.

  • Wyższa kwota: Jeśli uprawnionym do zachowku jest inna osoba trwale niezdolna do pracy, należy jej się aż 2/3 udziału spadkowego (zamiast standardowej 1/2).
  • Rozwiązanie: Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia zawarta z rodzeństwem jeszcze za życia rodziców lub spłacenie ich darowiznami, które zostaną zaliczone na poczet zachowku.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Warto pamiętać, że od 2024 roku obowiązują przepisy ułatwiające zakup pierwszego mieszkania. Jeśli rodzice darują dziecku środki na zakup pierwszej nieruchomości, może ono być zwolnione z 2 proc. podatku PCC, co przy cenach rynkowych w 2026 roku oznacza oszczędność rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy dziecko z niepełnosprawnością musi samo podpisać dokumenty u notariusza? Jeśli dziecko ma pełną zdolność do czynności prawnych, podpisuje się osobiście. Jeśli jest ubezwłasnowolnione, w jego imieniu działa opiekun prawny. W sytuacji, gdy dziecko jest sprawne intelektualnie, ale nie może pisać z przyczyn fizycznych, notariusz stosuje procedurę tuszowego odcisku palca lub wpisuje stosowną wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
  2. Co się stanie, jeśli spóźnię się ze zgłoszeniem darowizny do Urzędu Skarbowego? Przekroczenie terminu 6 miesięcy na złożenie formularza SD-Z2 skutkuje bezpowrotną utratą pełnego zwolnienia. W takiej sytuacji trzeba będzie zapłacić podatek według skali dla I grupy podatkowej, co przy nieruchomościach może oznaczać wydatek rzędu wielu tysięcy złotych.
  3. Czy darowizna mieszkania wpłynie na prawo dziecka do renty socjalnej? Samo posiadanie nieruchomości (majątku) nie wpływa na prawo do renty socjalnej. Rentę można stracić jedynie po przekroczeniu progu przychodów z pracy lub innych źródeł podlegających opodatkowaniu (np. najmu), jeśli przekraczają one ustawowe limity.
  4. Czy można cofnąć darowiznę już po jej przekazaniu? Tylko w przypadku "rażącej niewdzięczności" obdarowanego, co w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niemal niemożliwe do wykazania przed sądem.
  5. Czy świadczenia z fundacji rodzinnej zabiorą dziecku rentę? W 2026 roku świadczenia te dla I grupy podatkowej są zwolnione z PIT. Należy jednak monitorować limity przychodów pozarolniczych, jeśli wypłaty mają formę gotówkową.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
