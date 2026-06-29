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Z tym orzeczeniem dostaniesz większe pieniądze i nowe ulgi w 2026 roku. Sprawdź wyliczenia

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29 czerwca 2026, 09:57
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
niepełnosprawność wózek inwalidzki orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Większe pieniądze i nowe ulgi. Sprawdź, co się zmieniło
Shutterstock

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Samo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności to dopiero początek drogi do gigantycznych oszczędności. Od 1 stycznia system otworzył się na tysiące nowych uprawnionych, obniżając wymagany próg w WZON do 70 punktów. Dodatkowo po marcowej waloryzacji stawki świadczenia wspierającego poszły w górę i wynoszą nawet do 4 353 zł miesięcznie całkowicie bez podatku. Przedstawiamy kompletny, aktualny wykaz ulg podatkowych, zniżek transportowych oraz dodatków z ZUS.

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Ulga rehabilitacyjna 2026. Wielkie zwroty w PIT

To jedna z najważniejszych korzyści finansowych. Podatnicy z orzeczeniem (lub ich opiekunowie) mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne.

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  • Leki: Odliczeniu podlegają wydatki powyżej 100 zł miesięcznie (na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty).
  • Samochód: Możesz odliczyć wydatki na używanie auta osobowego (do limitu 2280 zł rocznie), bez konieczności zbierania faktur za paliwo.
  • Sprzęt i adaptacja: Wydatki na wózek inwalidzki, aparat słuchowy czy dostosowanie mieszkania (np. likwidacja progów) nie mają górnego limitu odliczeń.
  • Pies asystujący: Możliwość odliczenia kosztów utrzymania psa (limit 2280 zł).

Orzeczenie o niepełnosprawności a świadczenia pieniężne i dodatki

W 2026 roku waloryzacja kwot wsparcia sprawia, że domowy budżet może liczyć na realne zasilenie:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: Przyznawany w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności opieki.
  • Dodatek pielęgnacyjny: Wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą dla osób po 75. roku życia, lub całkowicie niezdolnych do pracy.
  • Świadczenie wspierające: Nowoczesna forma pomocy, której wysokość zależy od liczby punktów określających poziom potrzeby wsparcia (decyzja WZON).
  • Renta socjalna: Podstawowe zabezpieczenie dla osób, których niepełnosprawność powstała przed wejściem na rynek pracy.

Dofinansowania z PFRON. Nawet 80 proc. dopłaty do auta

W 2026 roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwalają na sfinansowanie kosztownych inwestycji w mobilność i samodzielność:

  • Samochód bez barier: W ramach programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" można uzyskać wysokie dofinansowanie na zakup auta dostosowanego do przewozu osób na wózkach.
  • Likwidacja barier architektonicznych: Możesz ubiegać się o zwrot kosztów montażu windy, podjazdu czy dostosowania łazienki.
  • Sprzęt i turnusy: System SOW (System Obsługi Wsparcia) pozwala na składanie wniosków o dofinansowanie do aparatów słuchowych, protez czy turnusów rehabilitacyjnych bez wychodzenia z domu.

Tańsze przejazdy. Pociągi, autobusy i komunikacja miejska

System zniżek transportowych w 2026 roku jest ściśle powiązany ze stopniem niepełnosprawności:

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  • PKP i PKS: Stopień znaczny: 49 proc. zniżki na przejazdy (opiekun aż 95 proc.). Dzieci i młodzież: 78 proc. zniżki na dojazdy do szkół i placówek leczniczych.
  • Komunikacja miejska: W większości miast osoby ze znacznym stopniem oraz osoby niewidome podróżują bezpłatnie. Osoby z umiarkowanym stopniem często mogą liczyć na 50 proc. rabatu.
  • Karta Parkingowa: Uprawnia do parkowania na "kopertach" oraz niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Ulgi w opłatach abonamentowych i paszportowych

Warto pamiętać o mniej oczywistych zwolnieniach, które generują oszczędności rzędu kilkuset złotych rocznie:

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  • Abonament RTV: Całkowite zwolnienie z opłat dotyczy osób ze znacznym stopniem, osób niesłyszących, niewidomych oraz osób, które ukończyły 75. rok życia.
  • Paszport: 50 proc. zniżki na wyrobienie dokumentu dla osób z niepełnosprawnością i ich współmałżonków pozostających na ich utrzymaniu.
  • Usługi telekomunikacyjne: Wybrani operatorzy oferują specjalne pakiety socjalne dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu.

Orzeczenie o niepełnosprawności a przywileje pracownicze. Krótszy czas pracy, dłuższy urlop

Kodeks pracy oraz ustawa o rehabilitacji gwarantują szczególne warunki zatrudnienia:

  • Czas pracy: Maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (przy znacznym lub umiarkowanym stopniu).
  • Dodatkowy urlop: 10 dni roboczych dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie.
  • Płatne zwolnienia: Na wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub zakup sprzętu ortopedycznego.

Nowoczesne orzecznictwo. Jak działa WZON?

W 2026 roku kluczowym pojęciem jest "poziom potrzeby wsparcia". Pamiętaj o dwuetapowej ścieżce:

  • Krok 1: Musisz posiadać standardowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane przez zespół powiatowy).
  • Krok 2: Składasz wniosek do WZON (Wojewódzki Zespół), który ocenia Twoją samodzielność w punktach (od 0 do 100). To te punkty decydują o wysokości nowego Świadczenia wspierającego, które od stycznia 2026 roku jest dostępne dla znacznie szerszej grupy osób (już od 70 pkt).

Orzeczenie o niepełnosprawności a kultura i rekreacja za grosze

Wiele instytucji publicznych w 2026 roku stosuje preferencyjne stawki:

  • Muzea Państwowe: Obowiązkowe ulgi na bilety wstępu.
  • Parki Narodowe: Często bezpłatny wstęp dla osób z niepełnosprawnością.
  • Kina i teatry: Indywidualne zniżki (warto pytać w kasie o "bilet dla osoby niepełnosprawnej").

Ważna wskazówka: Aby skorzystać z większości ulg, należy legitymować się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wiele zniżek dostępnych jest także poprzez aplikację mObywatel, w której można wyświetlić cyfrową legitymację osoby niepełnosprawnej.

Cyfrowa rewolucja. mObywatel 2.0 i mLegitymacja

W maju 2026 roku plastikowa legitymacja staje się opcją, a nie koniecznością.

  • mLegitymacja: Twoje uprawnienia są zawsze w telefonie. Cyfrowy dokument w aplikacji mObywatel jest uznawany przez konduktorów PKP, kontrolerów biletów oraz w kasach muzeów i teatrów.
  • Dostępność Plus: Publiczne przychodnie i urzędy mają obowiązek zapewnić wsparcie (np. tłumacza migowego online lub pętle indukcyjne), co znacznie ułatwia załatwianie spraw urzędowych osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy w Uldze rehabilitacyjnej 2026 odliczysz wydatki na auto bez faktur za paliwo?

Możesz odliczyć wydatki na używanie auta osobowego do limitu 2280 zł rocznie, bez konieczności zbierania faktur za paliwo.

Od ilu punktów WZON przysługuje Świadczenie wspierające od stycznia 2026 r.?

Świadczenie wspierające jest dostępne już od 70 pkt. Punkty od 0 do 100 przyznane przez WZON decydują o jego wysokości.

Jakie zniżki PKP i PKS przysługują przy znacznym stopniu niepełnosprawności w 2026 roku?

Osoba ze znacznym stopniem ma 49 proc. zniżki na przejazdy, a opiekun aż 95 proc.

Na co złożysz wniosek w Systemie SOW PFRON w 2026 roku bez wychodzenia z domu?

W Systemie SOW złożysz wnioski o dofinansowanie do aparatów słuchowych, protez czy turnusów rehabilitacyjnych.

Czy mLegitymacja w mObywatel w maju 2026 zastępuje plastikową legitymację osoby z niepełnosprawnością?

Tak. W maju 2026 plastikowa legitymacja staje się opcją. mLegitymacja w aplikacji mObywatel jest uznawana przez konduktorów PKP, kontrolerów biletów oraz w kasach muzeów i teatrów.

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Źródło: INFOR
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