Więcej osób skorzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2025 roku wzrost kwot aż o 30 i 37 proc. Kto ma powody do zadowolenia?

Od 1 stycznia 2025 r. wzrosły kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej. Podwyższeniu uległy również kwoty świadczeń pieniężnych. Oznacza to, że więcej osób otrzyma pomoc i będzie ona miała wyższą wartość. Kto ma powody do zadowolenia?

Dzień 1 stycznia 2025 r. był dniem, na który czekało wiele osób korzystających ze świadczeń przyznawanych w ramach pomocy społecznej. Przypadał na niego termin weryfikacji kryteriów dochodowych, które mają kluczowy wpływ na to, jak wiele osób będzie mogło liczyć na pomoc ze strony państwa. Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. Poprzednia przypadła na dzień 1 stycznia 2022 r. W obecnej sytuacji gospodarczej trzyletni okres pomiędzy kolejnymi weryfikacjami okazał się być mocno odczuwalny dla osób wymagających wsparcia, a zachodzące wokół nas zmiany, w tym inflacja, sprawiły, że wiele osób korzystających z pomocy społecznej straciło do niej prawo. Dlaczego tak się stało? Między innymi dlatego, że w dniu 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł, podczas gdy w drugiej połowie 2024 r. kwoty te wynosiły odpowiednio aż 4300 zł i 28,10 zł.

Od 1 stycznia 2025 roku dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe pomocy społecznej wynosi 1010 zł (do końca 2024 roku było to 776 złotych), a dla osoby w rodzinie 823 zł (do końca 2024 roku było to 600 złotych). Nastąpił więc wzrost odpowiednio aż o 30 i 37 procent.

Wzrost świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Zmiany te wpłynęły również na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej. I tak, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrosła z 1837 zł do 2066 zł, minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla niektórych cudzoziemców wzrosła do 950 zł, a maksymalna do 1679 zł, a kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego określono na 459 zł.

Wzrosła też wysokość zasiłku stałego – z 1000 zł do 1229 zł

Przypomnijmy, że zasiłek ten przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego to:

różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2025 r. nie może być wyższa niż 1229 zł miesięcznie (w przypadku osoby samotnie gospodarującej); różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie (w przypadku osoby w rodzinie).