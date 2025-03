PIBP: Podwyższenie zasiłku pogrzebowego: jesteśmy zadowoleni

Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w odniesieniu do przyjętego przez Radę Ministrów i opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy przewidującego podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4000 do 7000 złotych wyraża zadowolenie. I zwraca uwagę, że proponowana podwyżka wysokości tego zasiłku już teraz nie pozwala na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych, więc każda decyzja władz, aby podwyższyć tę kwotę to krok we właściwym kierunku.

Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy

Przyjęty właśnie przez Radę Ministrów, opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy przewiduje m.in. podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4000 do 7000 zł, jak również, jak podała szefowa resortu rodziny, wprowadza on mechanizm waloryzacji — jeśli w danym roku inflacja przekroczy 5 proc., to świadczenie będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.

- Jesteśmy zadowoleni z takiego rozwiązania. Chcielibyśmy oczywiście, aby weszło w życie jak najszybciej i nasze ewentualne obiekcje dotyczyć mogą pewnych szczegółów towarzyszących wprowadzaniu proponowanego projektu - tak Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej odnosi się do projektu tej ustawy. - Jak już wielokrotnie informowaliśmy proponowana podwyżka wysokości zasiłku pogrzebowego nie pozwala już w tej chwili na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych, więc każda decyzja władz, aby podwyższyć tę kwotę to krok we właściwym kierunku – przyznaje Robert Czyżak.

Rosnące koszty usług pogrzebowych

Jak przypomina, miał wcześniej obawy, co ostatecznie wyniknąć może z prac nad nowelizacją tej ustawy. - Polska Izba Branży Pogrzebowej z zaniepokojeniem przyjęła stanowisko Ministra Finansów dotyczące możliwości waloryzacji kwoty zasiłku pogrzebowego, motywując je wzrostem cen usług pogrzebowych – zaznacza prezes Izby.

Zwraca on jednocześnie uwagę, że sektor funeralny ciężko dotykają również stale rosnące koszty utrzymania i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność pogrzebową. - Jesteśmy również uzależnieni od rosnących cen energii elektrycznej, gazu, paliwa czy zatrudnienia, a zasiłek pogrzebowy nie był ani podnoszony, ani waloryzowany przez okres ostatnich 13 lat. Dzisiaj widzimy z jak wielkimi problemami borykają się rodziny osób zmarłych, które niejednokrotnie opłacały składki ZUS przez 3/4 swojego życia – stwierdza Robert Czyżak. Jego zdaniem, zaproponowany przez Ministerstwo Rodziny projekt ma szansę wyjść naprzeciw artykułowanym przez ostatnie lata postulatom branży pogrzebowej.

Eliminacja szarej strefy

- W naszym projekcie zmiany Prawa Pogrzebowego proponowaliśmy m.in. uszczelnienie rynku naszych usług, eliminując z niego tzw. szarą strefę. Dzięki takiemu rozwiązaniu, skarb państwa mógłby zyskać więcej niż dwukrotność ogólnej wartości wzrostu świadczenia do kwoty właśnie 7 tyś złotych – w taki sposób prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej podsuwa gotowe i znane już od co najmniej 3 lat rozwiązanie, które – wraz z całym projektem nowelizacji zespołu aktów prawnych, jakie składają się na tzw. Prawo Pogrzebowe – czekają na odmrożenie przez rząd i skierowanie do prac sejmowych.

Odnosi się też do prognoz związanych z tym, ile trzeba będzie zapłacić za zorganizowanie pochówku. - Ceny usług funeralnych pozostają wciąż na tym samym poziomie. Jako branża trzymamy je cały czas w ryzach i dążyć będziemy dalej do pozostawienia ich w obecnej wysokości, z zachowaniem dotychczasowych standardów – uważa Robert Czyżak.