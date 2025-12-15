REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny w 2026 r. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?

Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny w 2026 r. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 grudnia 2025, 09:45
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto może ubiegać się o specjalny zasiłek celowy z MOPS?
Kto może ubiegać się o specjalny zasiłek celowy z MOPS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W wyjątkowych sytuacjach ośrodki pomocy społecznej mogą wypłacić zasiłek nawet pomimo przekroczonego kryterium dochodowego. Wysokość takiego świadczenia zależy m.in. od wielkości rodziny. Co warto wiedzieć o specjalnym zasiłku celowym? Ile wynosi zasiłek w 2025 i 2026 r.? Co bierze pod uwagę MOPS?

Specjalny zasiłek celowy z MOPS. Jakie kryteria w 2025 i 2026 r.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Wysokość takiego zasiłku nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo rodziny. Aktualnie obowiązujący próg dochodowy dla osoby samotnej wynosi 1010 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Kryterium dochodowe dla rodziny zależy od liczby jej członków i aktualnego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (823 zł). Jest to bowiem suma kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie Przykładowo zatem dla rodziny dwuosobowej kryterium dochodowe wynosi 1646 zł Zgodnie z obowiązującymi przepisami, progi te nie powinny się zmienić od 1 stycznia 2026 r.

Przykład

W praktyce oznacza to, iż osoba samotna może otrzymać maksymalnie 1010 zł specjalnego zasiłku celowego, rodzina dwuosobowa do 1646 zł, trzyosobowa - nawet 2469 zł. Kwota jest ustalana w oparciu o indywidualną sytuację wnioskodawców i możliwości finansowych danej gminy.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

REKLAMA

Specjalny zasiłek celowy z MOPS? Tak, ale w wyjątkowych sytuacjach

Trzeba jednak pamiętać, iż nie każdy ma szansę na taki zasiłek. Jest on bowiem przyznawany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nie zostały one jednak wprost wymienione w przepisach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„W orzecznictwie podkreśla się, że przyznanie specjalnego zasiłku celowego uzależniona jest nie tylko od tego, w jakim stopniu podstawowe potrzeby wnioskodawcy mogą zostać zaspokojone z jego własnych środków, ale przede wszystkim od wystąpienia szczególnych okoliczności, w związku z którymi konieczne jest udzielenie wsparcia pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Musi to być zatem przypadek na tyle charakterystyczny i odbiegający od sytuacji innych osób znajdujących się w trudnym położeniu, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na nadzwyczajność zdarzenia, które wystąpiło i jest dotkliwe w skutkach” – przypomniał Naczelny Sad Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 listopada 2025 r. (sygn. I OSK 2199/24).

Kolejną trudność stwarza też użyte w przepisach słowo „może”. Oznacza to, iż zasiłek jest przyznawany w ramach tzw. uznania administracyjnego i MOPS może go nie przyznać. Dlatego bardzo ważne jest dokładne zbadanie konkretnej sprawy przez daną gminę. Najczęściej na taką pomoc można liczyć w przypadku nagłej potrzeby zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych (np. związanych z gwałtownym pogorszeniem się stanu zdrowia).

Jak ubiegać się o specjalny zasiłek z MOPS? Pamiętaj o wywiadzie środowiskowym!

Aby otrzymać wsparcie, trzeba zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Pomoc z reguły udzielana jest na wniosek. Warto jak najdokładniej uzasadnić konieczność otrzymania świadczenia. Trzeba pamiętać, iż gmina przyzna zasiłek po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. To ważny etap w pomocy społecznej, którego celem jest ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej, majątkowej i rodzinnej wnioskodawców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1302);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zasiłek z MOPS na święta? Nie każdy otrzyma takie świadczenie
Zasiłek z MOPS na święta? Nie każdy otrzyma takie świadczenie
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku [FAQ]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu zwierząt - mamy nowy akt prawny, a nie nowelizację. Co reguluje ta ustawa i co z niej wynika dla właścicieli zwierząt - najważniejsze informacje
15 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. ustawę z 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego prawa. Ustawa o zdrowiu zwierząt wprowadza szereg ułatwień dla hodowców, w tym np. tańsze przemieszczanie świń oraz szybsze reagowanie na epidemie. Zmiany dotyczą również lekarzy weterynarii. Ustawa wchodzi w życie z 3-miesięcznym vacatio legis.
Czy szef może pytać chorego pracownika o sprawy służbowe? Gdzie kończy się normalność, a zaczyna nękanie i łamanie praw?
15 gru 2025

Czy szef może zadzwonić do chorego pracownika? A może lepiej wysłać maila? Relacje pracodawców i pracowników, choć wyczerpująco uregulowane w przepisach, bywają trudne. Gdzie kończy się normalność, a zaczyna łamanie praw?
Czy nowa opłata turystyczna przyniesie gminom miliony? Jest już projekt nowelizacji przepisów. Ile będziemy musieli dopłacić do urlopu?
15 gru 2025

Czy czeka nas kolejna nowelizacja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych? Powstał projekt ustawy nowelizującej, która miałaby wprowadzić nową opłatę – turystyczną. Co to oznacza dla kieszeni przeciętnego Polaka?
Pod koniec roku ryczałtowca może uratować tylko uważność. Co zrobić by nie stracić ponad 7 tys. złotych?
15 gru 2025

Koniec roku kalendarzowego to moment, w którym szczególnie trzeba przyglądać się limitom kwotowym, które mają znaczenie dla rozliczeń podatkowych. Czasami przekroczenie granicy o 1 grosz może skutkować utratą nawet 7 tys. złotych. Jak temu zapobiec?

REKLAMA

Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia
15 gru 2025

Spadkobiercy będą mieli łatwiej - Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. nowelizację prawa o notariacie. Wprowadza ona możliwość złożenia stosownego wniosku jeszcze u notariusza. To znaczne ułatwienie i uproszczenie, bowiem dotychczas z takimi wnioskami trzeba było załatwiać sprawy w sądach.
Komunikat ZUS: te osoby dostaną emerytury i renty jeszcze przed Wigilią. A przed Sylwestrem świadczenia za styczeń 2026 r. dla tych co mają termin wypłaty 1. dnia miesiąca
13 gru 2025

W grudniu 2025 roku niektóre świadczenia dla emerytów i rencistów zostaną przekazane wcześniej. Przed ustalonym dniem wypłaty otrzymają je osoby, których termin płatności przypada na 6, 20 i 25 grudnia. Do końca grudnia br ZUS wypłaci także świadczenia za styczeń 2026 r. osobom, które mają termin wypłaty ustalony na pierwszy dzień miesiąca.
Posiadasz jedno z trzech takich orzeczeń? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
15 gru 2025

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.
Pacjent przed operacją nie dostaje kompletnej informacji. A przecież prehabilitacja zmniejsza ryzyko powikłań
13 gru 2025

Ponad 17% Polaków spośród osób, które w ostatnich 5 latach przeszły planowany zabieg chirurgiczny, oceniło, że otrzymało w szpitalu konkretne i wyczerpujące informacje dotyczące przygotowania do operacji. Prawie 60% badanych odniosło odmienne wrażenie. W większości przypadków ankietowani dostali ustne zalecenia od personelu. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widać m.in. ulotki, broszury lub karty informacyjne, a także jednorazową konsultację medyczną. Komentujący te dane eksperci mówią jednym głosem, że sporo jest do poprawienia w ww. kwestii. I dodają, że szpitale, mimo dostępnych na rynku narzędzi, wciąż mają problem z tym tematem.

REKLAMA

Nieważność kredytu hipotecznego w CHF - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia: konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
13 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.
Budżet państwa zapłaci składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Trzeba tylko wypełnić druk USW-1
13 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA