Zmiany w unijnym prawie dotyczącym środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej - zmiany

Podstawę prawną certyfikacji odzieży ochronnej w Polsce stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG. Dyrektywa 89/686/EWG utraciła moc ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2018 r. Od tego momentu zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Podstawowe zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem

Nowe rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności transponowania go do prawa krajowego. Dzięki dostosowaniu do Nowych Ram Prawnych oraz uwzględnieniu doświadczeń zebranych podczas stosowania dyrektywy ŚOI, powstał nowoczesny zespół przepisów dotyczących środków ochrony indywidualnej. Podstawowe zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem:

Okres ważności certyfikatów badania typu UE (max. 5 lat)

Minimalny zakres treści certyfikatów oceny typu WE

Definicje podmiotów gospodarczych oraz ich obowiązki

Wprowadzenie ograniczenia utrudnień związanych z administracyjnym postępowaniem przy przedłużaniu certyfikatów oceny typu WE tj. uproszczenie procedur w przypadku, gdy:

- producent nie zmienił zatwierdzonego typu wyrobu,

- nie uległa zmianie norma zharmonizowana lub inne specyfikacje techniczne (nadal zapewniają one spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z aktualną wiedzą)

Odniesienie do partii lub serii wyrobów – producenci zapewniają, aby ŚOI wprowadzane do obrotu były opatrzone nazwą typu, nr partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację (dopuszcza się umieszczanie tej informacji na opakowaniu lub dokumencie towarzyszącym ŚOI)

Rozszerzenie wykazu wyrobów podlegających jednej z procedur oceny zgodności – ŚOI zaprojektowane i wytworzone do użytku prywatnego i ochrony przed ciepłem

Deklaracja zgodności bardziej szczegółowa

Obowiązki producentów

Nowe rozporządzenie 2016/425 niewiele zmienia z punktu widzenia użytkownika, pracodawcy, osoby noszącej ŚOI, gdyż wszystkie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zostały przeniesione z dyrektywy 89/686 EWG, dodając kilka modyfikacji. Wprowadza natomiast nowe obowiązki dla producentów: