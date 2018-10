Rezygnacja ze zmian czasu od 1 kwietnia 2019 roku - konsekwencje

Dzięki Głównemu Urzędowi Miar i zebranym przez niego informacjom można w łatwy i szybki sposób przygotować się do świadomej oceny konsekwencji regularnych zmian czasu lub przyjęcia jednego czasu przez cały rok (rezygnacji ze zmian czasu).

Zmiana czasu

W ostatnich miesiącach Komisja Europejska, na wniosek Parlamentu Europejskiego (wyrażony w Rezolucji z dnia 8.02.2018 r.), podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej czasu letniego (wyprzedzającego o godzinę standardowy czas strefowy) i związanych z tym zmian czasu, regulowanych Dyrektywą 2000/84/WE. Przeprowadzone w tym zakresie otwarte konsultacje publiczne wykazały, że wśród udzielonych odpowiedzi zdecydowana większość wskazuje na negatywne doświadczenia ze zmianami czasu (76% wszystkich odpowiedzi) oraz jest za rezygnacją ze zmian czasu (84% wszystkich odpowiedzi). W związku z tym, że były to konsultacje w których wzięła udział największa, jak dotychczas, liczba osób z państw członkowskich UE (4,6 mln) – ich wyniki stanowiły silny argument dla Komisji Europejskiej do zajęcia się tym tematem.

1 kwietnia 2019 r.

Efektem prac Komisji było przygotowanie i przekazanie państwom członkowskim we wrześniu br. projektu Dyrektywy w sprawie rezygnacji ze zmian czasu i uchylenia Dyrektywy 2000/84/WE, proponującej w praktyce przyjęcie przez poszczególne państwa wybranego indywidualnie, ale jednocześnie stałego czasu przez cały rok. Projekt ten zakłada rezygnację ze zmian czasu od 1 kwietnia 2019 r., z możliwością dokonania jeszcze dodatkowej zmiany czasu jesienią w 2019 r. przez państwa, które ostatecznie zdecydują się na czas zimowy. Projekt jest obecnie poddawany uzgodnieniom państw członkowskich w ramach prac na różnych forach UE. Konkretne daty ewentualnego odstąpienia od zmian czasu i przejścia wyłącznie na czas letni lub czas zimowy znajdą się w ostatecznym kształcie zapisów dyrektywy – przyjętym przez państwa członkowskie.

Oznacza to, że najbliższa jesienna zmiana czasu z czasu letniego na czas zwykły (zimowy, standardowy) - w nocy z soboty na niedzielę 28.10.2018 r. oraz wiosenna zmiana czasu z czasu zimowego na czas letni – w nocy z soboty na niedzielę 31.03.2019 r. odbędą się [red. zmiana czasu 28.10.2018 już się odbyła]. Zmiany czasu w dalszym terminie stoją jednak pod znakiem zapytania. Nie ma aktualnie wśród państw członkowskich UE jednoznacznego stanowiska, ani co do rezygnacji ze zmian czasu, ani co do wyboru opcji czasu, ani co do zmiany czy wyboru konkretnej strefy czasowej lub grupy stref czasowych.