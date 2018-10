Zmiana czasu na zimowy – 28 października 2018 r.

28 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 odwołania czasu letniego w 2018 r. Zgodnie z dokumentem do zmiany czasu dojdzie 28 października o godzinie 3:00. Zegarki przestawiamy 3:00 na godzinę 2:00.

Dodatkowa godzina pracy

Praca wykonywana w nocy 27-28.10.2018 r. będzie dłuższa o jedną godzinę. Pracownicy, którzy stawią się w pracy w godzinach nocnych będą pracowali dwa razy w godzinach 2:00-3:00. Kodeks pracy nakazuje przyznawać wynagrodzenie za pracę wykonaną. W związku z tym pracownik oczywiście otrzymuje wynagrodzenie za dodatkową godzinę pracy. Natomiast jeśli dodatkowa godzina pracy stanowiła dla danego pracownika godzinę nadliczbową, wówczas rekompensuje się mu ponadwymiarowy czas pracy czasem wolnym bądź dodatkiem 100% do wynagrodzenia.

Czas wolny za nadgodzinę

Zgodnie z Kodeksem pracy za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli na pisemny wniosek pracownika, czyni to w wymiarze odpowiadającym wymiarowi nadgodzin. Jeśli bez wniosku pracownika, przyznaje wolne w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. W tej sytuacji pracownik powinien otrzymać 1 godz. 30 min. wolnego od pracy. Należy pamiętać, aby nie wpłynęło to na obniżenie wynagrodzenia za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Dodatek za pracę w nadgodzinach

Ustawodawca przewidział sytuacje, kiedy pracodawca nie jest w stanie udzielić pracownikowi wolnego. Rozwiązaniem jest wówczas wypłata wraz z normalnym wynagrodzeniem dodatku w wysokości 100%. Przepisy prawa pracy określają w tej wysokości dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy.

Wyróżnia się dwa dodatki z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych:

100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy; w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony powyżej.

Pracownik wykonuje pracę na trzeciej zmianie. Rozkład czasu pracy określa ją na godz. 21:00-5:00. Będzie pracował w tych godzinach także w nocy z 27 na 28 października 2018 r. Przestawienie zegarka z 3:00 na 2:00 powoduje wydłużenie czasu pracy z 8 na 9 godzin. Dodatkowa godzina pracy to godzina nadliczbowa. Pracownik powinien otrzymać rekompensatę za pracę w godzinie nadliczbowej w postaci czasu wolnego lub wynagrodzenia powiększonego o dodatek w wysokości 100%.

