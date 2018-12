Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia)

Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem pracy. Dopiero I i II dzień Świąt Bożego Narodzenia Polacy spędzają poza pracą w rodzinnym gronie. Tymczasem Wigilia jest faktycznie pierwszym dniem świętowania, kiedy to po raz pierwszy rodzina spotyka się przy wspólnym stole. W praktyce wiele pracowników korzysta tego dnia z urlopu wypoczynkowego, by poczynić w domu niezbędne przygotowania do rodzinnego spotkania. Niektórzy pracodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników i skracają im w tym dniu wymiar czasu pracy (np. o 2 godziny) lub przyznają im tego dnia dzień wolny od pracy.

Wigilia dniem wolnym od pracy w 2019 r.

Dnia 5 grudnia 2018 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy powstały z ramienia PSL, który przyznaje wolne 24 grudnia. Dodatkowym dniem wolnym od pracy miałby być również Wielki Piątek. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

reklama reklama

Nowa lista dni wolnych od pracy (oprócz niedziel) przedstawiałaby się następująco:

1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, Wielki Piątek pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Wigilia (24 grudnia) dniem wolnym od pracy - uzasadnienie

Projektodawcy zwracają uwagę na duże znaczenie dnia 24 grudnia. Wigilia poprzedza bezpośrednio Święto Bożego Narodzenia, czyli czas przyjścia na świat Chrystusa jako człowieka. W tym dniu wyjątkowo ważne jest spotkanie w gronie najbliższej rodziny. To dzień traktowany szczególnie również przez wielu pracodawców. Niektórzy z nich 24 grudnia wprowadzają skrócony dzień pracy, co umożliwia pracownikom odpowiednie przygotowanie do obchodzenia Wigilii. Nie można przejść obojętnie wobec wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez serwis pracy Praca.pl. Zgodnie z badaniem tylko 24% pracowników wyjdzie w dniu Wigilii wcześniej z pracy (11% Polaków wyjdzie 1-2 godziny wcześniej,13% wyjdzie 3-4 godziny wcześniej).