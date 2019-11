Umowy pracownic kurii krakowskiej zgodne z prawem - PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy: umowy krakowskiej kurii z pracownicami zgodne z prawem

Zakres prac kobiet zwolnionych z krakowskiej kurii był zgodny z umowami, a ich charakter odpowiadał obowiązującym przepisom - uznała Państwowa Inspekcja Pracy

Zarazem stwierdziła uchybienia co do ewidencjonowania godzin ich pracy. Wystąpiła do kurii, by przedstawiała takie informacje przed wypłatą wynagrodzenia - co jest wymogiem ustawowym

Ponadto Inspekcja zwróciła kurii uwagę na poprawność zapisów z jej strony internetowej, które "mogą naruszać dobra osobiste osób świadczących pracę"

We wrześniu 2019 r. media podały, że Kuria Metropolitalna w Krakowie zwolniła trzy z pięciu pracownic biura prasowego – rozwiązała z nimi umowy cywilnoprawne. W komunikacie na swej stronie internetowej argumentowała to tym, że kobiety te nie są zamężne. Komunikat Kurii stwierdzał też, że „dwie pozostałe osoby, które w życiu prywatnym jako matki tworzą wraz ze swymi mężami katolickie rodziny, nadal pozostają pracownikami Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej”. Po dwóch dniach pierwotny komunikat wycofano, usuwając odniesienia do sytuacji osobistej pracownic.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę z urzędu. Wystąpił do Inspekcji Pracy o informację, zwłaszcza o podstawie prawnej wykonywania pracy przez zwolnione osoby, a także legalności tego zatrudnienia.

Kanclerza Archidiecezji Krakowskiej Rzecznik poprosił o dobrowolne wyjaśnienia (mandat RPO nie pozwala na badanie relacji między podmiotami prywatnymi). RPO odpowiada jednak za realizację zasady równego traktowania wprowadzonej ustawą z 3 grudnia 2010 r. „o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania”.

Kanclerz Kurii ks. Tomasz Szopa odpowiedział, że stan cywilny i sytuacja osobista zwolnionych pracownic nie miały nic wspólnego z decyzją o zwolnieniu, która wynikała z przyczyn czysto merytorycznych. Opinia publiczna źle zrozumiała pierwszy komunikat o zwolnieniu, dlatego został on zmieniony.

Dodał, że osoby, których dotyczył komunikat, zatrudnione były na umowach zlecenia oraz umowach o dzieło z uwagi na to, iż charakter pełnionych przez nie obowiązków nie pozwalał na nawiązanie z nimi stosunku pracy.

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola wykazała, że osoby wskazane w piśmie nie były pracownikami Kurii w rozumieniu Kodeksu pracy – głosi pismo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie do RPO z 28 października 2019 r. Zatrudnione były na podstawie umowy zlecenia i na podstawie umowy o dzieło. Po przesłuchaniu w charakterze świadków osób, z którymi rozwiązano umowy zlecenia, ustalono, że zakres wykonywanych przez nich prac odpowiadał treści zawartych umów cywilnoprawnych.