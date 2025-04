Jest już nowa ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy, z podpisem Prezydenta [50 000 zł za nielegalne zatrudnianie i inne kolosalne zmiany]

Ostatnio jest wiele zmian w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie chodzi tylko o nową ustawę o rynku pracy ale też wprowadzenie dużych kar za nielegalne powierzenie pracy, bo w wysokości aż 50 000 zł. To już kolejna ustawa z podpisem Prezydenta RP w kwietniu 2025 r.

W dniu 10 kwietnia 2025 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: ustawa). Ustawa dotyczy zatrudniania cudzoziemców w Polsce, nowych rozwiązań prawnych w obszarze wyższych kar za nielegalne powierzanie im pracy, usprawnienie procedur, zmniejszenie zaległości w urzędach oraz pełną elektronizację postępowań.

W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian czytamy: "Jest to zgodne z utrzymaniem dotychczasowego podejścia, zgodnie z którym zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy powinny uwzględniać potrzeby rynku pracy. Oznacza to z jednej strony, że dla cudzoziemców, którym nie przysługuje swobodny dostęp do rynku pracy, warunkiem uzyskania dostępu do rynku pracy jest inicjatywa pracodawcy lub podmiotu zamierzającego zatrudnić cudzoziemca na innej podstawie niż stosunek pracy, wyrażająca się np. we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi; wniosek lub oświadczenie dotyczą zatrudnienia konkretnego cudzoziemca na stanowisku pracy i na konkretnych warunkach.

Ważne Z drugiej strony konieczne jest uwzględnianie zagrożeń związanych z napływem znacznej liczby migrantów zarobkowych, takich jak ryzyko wypierania pracowników miejscowych z rynku pracy, obniżania poziomu wynagrodzeń, wyzysku pracowników cudzoziemskich, rozwoju tzw. szarej strefy, handlu ludźmi. W związku z tym utrzymane lub wzmocnione będą rozwiązania mające na celu zapobieganie tego rodzaju nadużyciom.

Nie mniej ważne jest zapobieganie nadużywaniu rozwiązań w zakresie dostępu do rynku pracy, gdy faktycznym celem podmiotu ubiegającego się np. o zezwolenie na pracę nie jest zatrudnienie cudzoziemca, a jedynie dostarczenie mu dokumentu uzasadniającego cel i warunki pobytu, z reguły w zamian za wysoką cenę. Proceder ten przybrał znaczne rozmiary. Konieczne jest więc wzmocnienie narzędzi, które pozwolą skutecznie walczyć z takimi nadużyciami.".

Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Celem ustawy jest ograniczenie występujących nadużyć, usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz pełna elektronizacja postępowań. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 214) jest zastąpiona nową ustawą z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. To oznacza tyle, że dotychczasowe regulacje dot. cudzoziemców, które były w ustawie o promocji zatrudnienia zostały uchylone i stąd całkowicie nowa ustawa.

Jak czytamy w komunikacje z kancelarii Prezydenta RP: Przepisy określające warunki dostępu cudzoziemców do rynku pracy były przez lata wielokrotnie nowelizowane i uzupełniane, co w praktyce utrudnia ich stosowanie. Ponadto przepisy te były wprowadzane w zgoła odmiennych warunkach społecznych i ekonomicznych, gdy praca podejmowana w Polsce przez cudzoziemców nie miała charakteru masowego, jak ma to miejsce obecnie. W związku z powyższym, zaistniała potrzeba kompleksowego uregulowania zagadnienia dostępu cudzoziemców do rynku pracy w odrębnej ustawie.

Ustawa została podzielona na 11 rozdziałów, w których w:

1) rozdziale 1 uregulowano: zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy; definicje ustawowe; wskazanie przypadków, gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi jest uprawniony do powierzenia pracy cudzoziemcowi; przesłanki wydania, odmowy wydania oraz uchylenia zezwolenia na pracę;

2) rozdziale 2 uregulowano wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na rzecz polskiego podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi;

3) rozdziale 3 uregulowano kwestie zezwolenia na pracę w związku z pełnieniem określonej funkcji, np. w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcom pełniącym funkcję członków zarządu w spółkach kapitałowych, cudzoziemcom prowadzącym sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, cudzoziemcom pełniącym funkcję pełnomocnika przedsiębiorcy (prokurenta);

4) rozdziale 4 uregulowano kwestie dotyczące wydania zezwolenia na pracę w celu delegowania cudzoziemca przez podmiot zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) rozdziale 5 uregulowano przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na pracę sezonową;

6) rozdziale 6 uregulowano kwestie dotyczące instytucji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;

7) rozdziale 7 uregulowano przepisy dotyczące indywidualnych kont i przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych;

8) rozdziale 8 uregulowano przepisy dotyczące szczególnych działań dotyczących aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców;

9) rozdział 9 uregulowano przepisy karne;

10) rozdziale 10 uregulowano przepisy zmieniające, a w rozdziale 11 przejściowe i końcowe.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.