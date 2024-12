Nowy typ urlopu. Naprzemienny. 36 dni w 2026 r. Potem o 10 dni mniej w 2027 r. I znów 36 dni urlopu. Za 10 lat pracy. Będzie nowelizacja?

Renta wdowia, to nowe świadczenie dla wdów i wdowców, o które będzie można wnioskować już od 1 stycznia 2025 r. Okazuje się, że nie będzie ono jednak przysługiwało wdowom (i odpowiednio – wdowcom), którzy w dniu śmierci współmałżonka – nie pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej. Przy czym owa wspólność małżeńska, to nie to samo co ustawowa wspólność majątkowa między małżonkami.