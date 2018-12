Dni wolne na opiekę nad dzieckiem 2019 - wzór wniosku

Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w 2019 r.

W 2019 r. nie zmieniają się przepisy dotyczące dni wolnych od pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia. W związku z tym pracujący rodzic w danym roku kalendarzowym może skorzystać z 2 dni bądź 16 godzin zwolnienia. Uprawnienie to przysługuje rodzicom łącznie. Jeśli więc matka dziecka wykorzysta pełny wymiar zwolnienia (2 dni lub 16 godzin), ojciec nie będzie miał już możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Wymiar zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem nie zmienia się w przypadku większej liczby dzieci. Rodzicom jednego dziecka i rodzicom dwójki czy trójki dzieci przysługuje więc tyle samo dni/godzin wolnego od pracy (2 dni bądź 16 godzin) na rok kalendarzowy.

W świetle art. 188 § 1 Kodeksu pracy:

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że możliwość wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem w godzinach została wprowadzona dnia 2 stycznia 2016 r. Przed tą datą można było skorzystać jedynie z całych dni wolnych. Obecnie pracownik, który opiekuje się dzieckiem do 14 lat może sam zdecydować, czy wnioskować o wolne na opiekę w dniach, czy w godzinach.

Na podstawie art. 188 § 3 Kodeksu pracy pracownikowi niepełnoetatowemu obniża się wymiar zwolnienia na opiekę nad dzieckiem:

Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Pracownik wykonujący pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i korzystający ze zwolnienia określonego w godzinach ma prawo do odpowiednio pomniejszonego wymiaru zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Niepełną godzinę należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny.

Pracownik, który zgodnie z umową o pracę wykonuje swoją pracę na 3/4 etatu, ma prawo do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat w wymiarze 12 godzin (16 x ¾ = 12).

Pracownik pracuje na 2/5 etatu. Wnioskując o wolne na opiekę nad zdrowym dzieckiem w godzinach, ma prawo do skorzystania z 7 godzin (16 x 2/5 = 6,4). Wynik należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny, co daje 7 godzin.

Pomniejszenia wymiaru wolnego na dziecko nie stosuje się w przypadku zwolnienia udzielanego w dniach.

Pracownik zatrudniony na ½ etatu może wykorzystać 8 godzin albo 2 dni zwolnienia na dziecko (16 x ½ = 8).

Dni czy godziny?

Decyzję o sposobie wykorzystania zwolnienia w trwającym roku kalendarzowym podejmuje się w pierwszym wniosku o udzielenie wolnego. Pierwszy wniosek o dni wolne na opiekę nad dzieckiem złożony w 2019 r. przesądzi o sposobie wykorzystania zwolnienia w dniach lub w godzinach na dany rok. Skoro wymiar zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przysługuje łącznie rodzicom dziecka, pierwszy wniosek decydujący o sposobie wykorzystania wolnego (dni lub godziny) wiąże drugiego rodzica.

Pracownik złożył wniosek o 1 dzień wolny na dziecko z dniem 7 stycznia 2019 r. Podjął w ten sposób decyzję, że wykorzystuje zwolnienie w dniach. Do końca roku może wykorzystać jeszcze jeden dzień na opiekę nad dzieckiem.