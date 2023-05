Zasiłek chorobowy po poronieniu

Od dnia następnego po poronieniu ciąży należy wypłacać zasiłek chorobowy odpowiednio w wysokości 70 proc., w przypadku, kiedy pracownica przebywa w szpitalu i 80 proc. za pozostałe dni niezdolności do pracy. Reguluje to art. 11 ustawy zasiłkowej. Przepis stanowi, że niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży uprawnia do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Dla celów wypłaty zasiłku chorobowego w tej wysokości niezbędne jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA, zawierające kod literowy "B". Jeśli zaświadczenie ZUS ZLA nie zawiera tego kodu literowego, wymagane jest odrębne zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży.

Jak była mowa powyżej, w przypadku poronienia ciąży, pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (70 proc. za okres pobytu w szpitalu). Nie ma znaczenia, że niezdolność do pracy została orzeczona wystawionym wcześniej zaświadczeniem lekarskim zawierającym kod literowy "B". Pracownica powinna jednak przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie określające datę poronienia, jak i ewentualny czas pobytu w szpitalu – może to być nowe zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Pracownica, która zaszła w ciążę, lecz przez wzgląd na stan zdrowia nie może pracować, po przedłożeniu u pracodawcy zwolnienia lekarskiego nabywa uprawnienie do wynagrodzenia bądź też zasiłku chorobowego. Chorobowe w ciąży rozlicza się nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku standardowego zwolnienia lekarskiego. Tutaj można liczyć na wyższy zasiłek oraz na dłuższy okres zasiłkowy, a przedstawia się to następująco: świadczenia chorobowe wypłacane są w wysokości 100 proc. wynagrodzenia; okres pobierania zasiłku wynosi 270 dni.

W myśl pkt 53 komentarza do ustawy zasiłkowej, świadczenie chorobowe w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru z tytułu niezdolności do pracy przypadającej w czasie trwania ciąży wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego z kodem literowym „B” lub zaświadczenia stwierdzającego stan ciąży.

Poronienie i okres zasiłkowy

W czasie trwania ciąży pracownica może pobierać zasiłek chorobowy przez okres 270 dni. Jednakże w sytuacji, kiedy dojdzie do poronienia – okres zasiłkowy zostaje wtedy automatycznie skrócony do 182 dni. Jeżeli pracownica pobierała świadczenie chorobowe dłużej niż 182 dni, to w takim przypadku zasiłek przysługuje jej wyłącznie do dnia, w którym zostało stwierdzone poronienie. W sytuacji, kiedy kobieta, która po stracie ciąży w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy, może starać się o przyznanie jej świadczenia rehabilitacyjnego. Wysokość takiego świadczenia stanowi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 3 miesiące, następnie 75 proc. podstawy za pozostały okres niezdolności do pracy. Istotne jest, że świadczenie rehabilitacyjne można uzyskać wyłącznie po wydaniu przez lekarza specjalnego orzeczenia wskazującego, że dalsze leczenie, jak i rehabilitacja przyczynią się do odzyskania przez kobietę zdolności do pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego po poronieniu

Przyznanie urlopu macierzyńskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest możliwe po przekazaniu skróconego aktu urodzenia martwego dziecka bądź jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika zasiłku. Wówczas pracownica może skorzystać z 8 tygodni (56 dni) urlopu macierzyńskiego, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka – mówi o tym art. 1801 Kodeksu pracy – zgodnie z tym artykułem, prawo do urlopu przysługuje w przypadku urodzenia martwego dziecka bądź zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia. Urlop macierzyński po poronieniu jest obligatoryjny i rozpoczyna się nie później niż w dniu porodu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100 proc. kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku.

Urlop macierzyński – sporna kwestia poronienia

Kwestią sporną jest to, czy poronienie – urodzenie martwego dziecka przed 22. tygodniem ciąży, rzeczywiście pozwala na skorzystanie z urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku kobieta może ubiegać się o zwolnienie lekarskie.

Wątpliwości w temacie udzielenia urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia martwego dziecka przed upływem 22. tygodnia ciąży, są efektem tego, że lekarze nie chcą wypisywać dokumentów potrzebnych do wystawienia aktu urodzenia przez Urząd Stanu Cywilnego. Jednakże, gdy kobieta, która poroniła uważa, że urodziła i chce ubiegać się o skorzystanie z przysługujących jej świadczeń, może w takim przypadku domagać się od szpitala wydania niezbędnych dokumentów, które pozwolą jej starać się o urlop macierzyński po poronieniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu