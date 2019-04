Urlop wychowawczy 2019 – ile trwa?

Wymiar urlopu wychowawczego 2019

W 2019 r. maksymalna długość urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, a więc równo 3 lata. Należy wykorzystać go w całości do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane dziecko kończy 6 rok życia. Do 1 stycznia 2016 r. możliwość ta była ograniczona do ukończenia przez dziecko 5ego roku życia.

Dodatkowo urlop wychowawczy może być udzielony w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności. Wymiar tego urlopu wychowawczego również wynosi 36 miesięcy i może być wykorzystany maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane dziecko kończy 18 rok życia.

Wymiar 36 miesięcy dotyczy łącznie obojgu rodziców.

Wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu

Warto zaznaczyć, że każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca z puli wszystkich 36 miesięcy urlopu. Oznacza to, że nie można przenieść tego prawa na drugiego rodzica. Jeśli z urlopu wychowawczego będzie korzystał tylko ojciec bądź będzie korzystała tylko matka, maksymalny wymiar dla jednej osoby wyniesie 35 miesięcy urlopu. 1 miesiąc przysługujący drugiemu z rodziców przepada, chyba że zdecyduje się go wykorzystać.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość wykorzystania przez jednego z rodziców pełnego, 36-miesięcznego, wymiaru urlopu wychowawczego. Takie uprawnienie będzie przysługiwało jednemu z rodziców, gdy:

tylko jedno z rodziców dziecka żyje, tylko jednemu z rodziców dziecka przysługuje władza rodzicielska, drugi z rodziców dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu, dziecko pozostaje pod opieką tylko jednego opiekuna.

Równoczesne korzystanie z urlopu przez rodziców

Rodzice mogą w tym samym czasie korzystać z urlopu wychowawczego, ale ich łączny wymiar nie może przekroczyć wówczas 36 miesięcy.

Ojciec i matka dziecka zgodnie ze złożonymi przez siebie wnioskami rozpoczęli korzystanie z urlopu wychowawczego równocześnie dnia 8 kwietnia 2019 r. Maksymalnie mogą oboje wykorzystać po 18 miesięcy urlopu (36 miesięcy : 2 = 18 miesięcy).

Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Urlop wychowawczy w częściach

Urlop wychowawczy można wykorzystać w częściach. Liczbę części urlopu wychowawczego ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków. Nie może być więcej niż 5 części wykorzystania tego urlopu. Dotyczy to także sytuacji, gdy dana osoba nie wykorzystała jeszcze 35 miesięcy urlopu. Po złożeniu 5 wniosków o urlop i wykorzystaniu okresów opieki nad dzieckiem wskazanych we wnioskach, kolejny wniosek o urlop wychowawczy nie uprawnia do skorzystania z wolnego od pracy. Mimo iż Kodeks pracy daje pracownikowi swobodę w ustalaniu długości poszczególnych okresów, wykorzystanie 5 części pozbawia ponownego skorzystania z urlopu wychowawczego na dane dziecko.