Urlop wychowawczy 2019 – ZUS, wynagrodzenie, praca, ochrona zatrudnienia

Urlop wychowawczy w 2019 r. przysługuje w wymiarze do 36 miesięcy (3 lat) i należy go wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Można go łączyć z pracą, a pracodawca nie może zwolnić pracownika podczas trwania urlopu. Czy za czas urlopu wychowawczego pracodawca opłaca składki ZUS, a pracownik otrzymuje wynagrodzenie?