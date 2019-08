Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop?

Choroba na urlopie

Zdarzają się sytuacje, kiedy choroba pokrywa się z okresem urlopowym pracownika. Jak w takiej sytuacji zwolnienie lekarskie wpływa na urlop wypoczynkowy?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje wynagrodzenie. Bywają jednak sytuacje, kiedy pracownik nie może z niego skorzystać. Przykładem takiej sytuacji jest niedyspozycja zdrowotna.

reklama reklama



Choroba tuż przed urlopem

Jeśli pracownik zachoruje przed rozpoczęciem urlopu, powinien powiadomić swojego pracodawcę. W tej sytuacji pracodawca jest zobligowany do przesunięcia urlopu. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownik powinien mieć zwolnienie lekarskie, które stwierdza jego niezdolność do pracy, dopiero wtedy będzie mógł on skorzystać z tego uprawnienia.

Polecamy: Twój urlop. To Ci się należy! - Kolekcja Poznaj swoje prawa! Nr 1

Polecamy: Urlopy wypoczynkowe. Pytania i odpowiedzi.

Choroba w trakcie urlopu

Jeśli problemy zdrowotne pojawią się w trakcie urlopu wypoczynkowego, wówczas dochodzi do jego przerwania.. Pracownikowi przysługuje wtedy możliwość wykorzystania pozostałej części urlopu w późniejszym terminie, dogodnym dla obydwu stron. Takie prawo przysługuje pracownikowi niezależnie od czasu trwania choroby.

Należy pamiętać, że udzielenie pracownikowi urlopu w trakcie jego niezdolności do pracy jest niedopuszczalne. Udzielony pracownikowi czas wolny od zajęć zawodowych, to realizacja jednego z podstawowych praw, jakie przysługują zatrudnionemu – prawa do wypoczynku. Zwolnienie lekarskie i niedyspozycja z powodu choroby uniemożliwiają wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zobacz również: Choroba podczas urlopu wypoczynkowego

Informowanie pracodawcy

W razie zaistnienia niezdolności do pracy na skutek choroby, pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy zwolnienie lekarskie zostało wystawione w formie pisemnej, czy też elektronicznej.

Zaległy urlop

Jeżeli z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pracownik nie może rozpocząć lub kontynuować zaplanowanego urlopu, wówczas pracodawca zobowiązany jest przesunąć termin urlopu wypoczynkowego na późniejszy termin. Należy jednak pamiętać, że powinien być on wykorzystany do końca września następnego roku.