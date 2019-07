Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę

Urlop wypoczynkowy jest świadczeniem pracowniczym służącym regeneracji sił pracownika. Lipiec i sierpień to okres korzystania przez pracowników z urlopów wypoczynkowych, a więc tzw. okres urlopowy. Jednakże korzystając z prawa do wypoczynku należy pamiętać także o prawach drugiej strony stosunku pracy, a więc prawa pracodawcy do odwołania pracownika z planowanego urlopu.