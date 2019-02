Choroba podczas urlopu wypoczynkowego

Choroba a urlop wypoczynkowy

Bywają sytuacje, niezależne od pracownika, gdy nie może on skorzystać z zaplanowanego urlopu. Ma to miejsce np. wtedy, gdy pracownik zachoruje. Co dzieje się wówczas z urlopem wypoczynkowym? Czy choroba „konsumuje” czas przeznaczony na wypoczynek? Sytuacje, o których wspomniałam, reguluje kodeks pracy. Wprost odnosi się do nich art. 165 kp i 166 kp.

Choroba przed i w trakcie części urlopu

Może zdarzyć się tak, że pracownik zachoruje przed rozpoczęciem urlopu. W tej sytuacji najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem urlopu powinien powiadomić o tym pracodawcę. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. Pracownik, żeby mógł skorzystać z tego uprawnienia, powinien udać się do lekarza i otrzymać zwolnienie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy wskutek choroby.

Pani Marta miała zaplanowany urlop od 4 do 8 lutego. W dniu 1 lutego zachorowała i udała się do lekarza, który stwierdził, że jest niezdolna do pracy do dnia 6 lutego. Pani Marta tego samego dnia poinformowała pracodawcę o chorobie. W tej sytuacji urlop Pani Marty zostanie przesunięty.

O tym, kiedy zostanie wykorzystany urlop, decyzję podejmuje pracodawca z pracownikiem.

Pani Marta z powyższego przykładu nie jest zainteresowana, by skorzystać z urlopu tylko w wymiarze 2 dni (7,8 luty). W dniu 7 lutego wraca do pracy, ustalając z pracodawcą inny termin wykorzystania urlopu.

Choroba w trakcie urlopu

Może również zaistnieć taka sytuacja, że pracownik zachoruje w trakcie urlopu. Dochodzi wtedy do tzw. przerwania urlopu wypoczynkowego. Część urlopu niewykorzystaną z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Pan Darek miał zaplanowany urlop od 7 do 11 stycznia 2019 r. W dniu 9 stycznia zachorował, dostał zwolnienie lekarskie od 9 do 11 stycznia. W tej sytuacji Pan Darek wykorzystał 2 z 5 przysługujących mu w tym czasie dni urlopu, 3 dni zostały mu do wykorzystania w terminie późniejszym.

Tak jak w przypadku zachorowania przed urlopem, gdy pracownik zachoruje w takcie urlopu – późniejszy termin urlopu pracownik powinien ustalić z pracodawcą. Za złamanie przepisów kodeksu pracy, należy uznać dobrowolne – bez uzgodnienia z pracodawcą - wykorzystanie urlopu bezpośrednio po czasie przewidzianym na jego realizację.

Dobrze:

Pan Darek z przykładu nr 3 uzgodnił z pracodawcą, iż 3 dni urlopu wykorzysta od 30 stycznia do 1 lutego.

Źle:

Pan Darek z przykładu nr 3 bez uzgodnienia z pracodawcą wykorzystał 3 dni urlopu po zakończeniu choroby tj. od 14 do 16 lutego.

Obowiązek informacyjny po stronie pracownika

Należy pamiętać o konieczności poinformowania pracodawcy o nieobecności w pracy i przewidywanym okresie jej trwania, mimo zwolnienia lekarskiego wystawianego w formie elektronicznej.

Pracodawco pamiętaj! W przypadku przerwania urlopu na skutek choroby pracownika, ustalenie „późniejszego” terminu urlopu następuje przez jego uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem.

W przypadku choroby pracownika, pracodawco musisz przesunąć urlop na termin późniejszy. Jest to twój obowiązek. Pracownik nie musi składać żadnego wniosku o przesunięcie/ przerwanie urlopu.

Należy również pamiętać, iż choroba dziecka nie powoduje automatycznego przerwania/przesunięcia urlopu wypoczynkowego .

Podstawa prawna:

