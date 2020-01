Bezpieczny zakup nieruchomości na rynku wtórnym - 3 najważniejsze rady

PO PIERWSZE: SPRAWDŹ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ INTERESUJĄCEJ CIĘ NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź właściciela nieruchomości i obciążenie hipoteką

Badanie stanu prawnego nieruchomości zawsze rozpoczynamy od zapoznania się z treścią wpisów w księdze wieczystej. Na tej podstawie możemy sprawdzić nie tylko dane na temat właścicieli nieruchomości, ale również to, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką (dział IV księgi wieczystej). Należy bowiem mieć świadomość, że nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką oznacza, że nabywca odpowiadać będzie za spłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką do wysokości wartości nieruchomości. Ewentualna egzekucja nie obejmie innych składników majątku nabywcy.

Istotność treści księgi wieczystej związana jest również z tak zwaną rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zasada ta wynika z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i oznacza, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a jej rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto nabył nieruchomość od osoby będącej właścicielem nieruchomości zgodnie z księgą wieczystą.

I tak na przykład, rękojmia zadziała w sytuacji, gdy rzeczywistym właścicielem nieruchomości jest osoba A, natomiast w księdze wieczystej jako właściciel wpisany jest B. Na podstawie odpłatnej czynności prawnej B przenosi własność nieruchomości na rzecz C. Rękojmia powoduje, że C staje się właścicielem tej nieruchomości, natomiast A traci prawo własności, ponieważ nie był wpisany w księdze wieczystej.

Zweryfikuj możliwości swobodnej eksploatacji nieruchomości

Z księgi wieczystej dowiemy się również, czy dla nieruchomości zostały ustanowione służebności (lub inne ograniczone prawa rzeczowe) bądź czy nabywana nieruchomość takimi służebnościami jest obciążona.

Najważniejszą służebnością jest oczywiście służebność gruntowa, zapewniająca dostęp do drogi publicznej. W przypadku jej braku, zabudowa nieruchomości będzie niemożliwa do momentu, aż nie zostanie jej zapewniony dostęp do drogi publicznej. W praktyce spotyka się również służebności gruntowe mające zabezpieczyć możliwość korzystania z przyłączy wodno-kanalizacyjnych, dające możliwość ustawienia kontenerów na odpady, rusztowania celem przeprowadzenia prac remontowych budynku etc.

PO DRUGIE: ZAPOZNAJ SIĘ Z SYTUACJĄ MAJĄTKOWĄ ZBYWCY I UWZGLĘDNIJ ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE W AKCIE NOTARIALNYM

Nie bez znaczenia pozostaje również sytuacja majątkowa zbywcy, a przede wszystkim to, czy względem jego majątku jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Z tej przyczyny warto zawrzeć w treści aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości oświadczenie zbywcy dotyczące braku toczących się względem niego postępowań egzekucyjnych. Jeżeli taka okoliczność nie potwierdzi się, powodzenie transakcji może być zagrożone.