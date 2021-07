Bon turystyczny popularny w wakacje

W wakacje gwałtownie wzrosło zainteresowanie bonem turystycznym. Czy trzeba się spieszyć z realizacją bonu?

Gwałtownie rośnie zainteresowanie bonem

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Wakacje sprawiły gwałtowny wzrost zainteresowania bonem turystycznym. Dolnoślązacy „zapłacili bonem” za swój wypoczynek ponad 68 mln zł. W całym kraju na konta firm turystycznych popłynęło już 818 mln zł. Najwięcej bonów wykorzystali mieszkańcy Mazowsza (138 mln zł.), Śląska (113 mln zł.) i Wielkopolski (88 mln).

W województwie dolnośląskim do połowy lipca br. zostało wygenerowanych 314 871 bonów, z czego, 173 467 zostało aktywowanych. W całości Dolnoślązacy wykorzystali 66 675 bonów na kwotę 68 427 251,55 zł. Co stanowi wzrost aż o 235 proc. w porównaniu do maja. 173 467 bonów pozostaje nadal nie aktywnych.

W całej Polsce poprzez bon na konta przedsiębiorstw zajmujących się organizacją wypoczynku wpłynęło już 818 017 575,11 zł. Do użytkowników bonów zostało wysłanych 2 815 171 sms aktywujących płatność. Zapłatę bonem przyjmuje 30 017 firm z sektora turystycznego.

Do kiedy ważny bon turystyczny?

Wakacje i dobra sytuacja epidemiologiczna sprawiły, że zainteresowanie bonem wprost eksplodowało – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tak naprawdę nie trzeba się spieszyć gdyż bon jest ważny do końca marca przyszłego roku - dodaje.

Zdaniem rzeczniczki, wygenerowanie bonu jest bardzo łatwe pod warunkiem, że założyło się już swoje indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił może skorzystać z instrukcji i filmu, z którymi samodzielne założenie konta jest proste.

Z najnowszych danych wynika, że ZUS wydał ponad 2,2 mln bonów o łącznej wartości ponad 1,9 mld zł. Beneficjenci wykonali płatności bonami na łączną kwotę ponad 818 mln zł. 728 058 pozostaje nadal nie wykorzystanych.

Do tej pory zgłosiło się ponad 30,1 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.

Bon dostępny na PUE ZUS

Bon jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce "Ogólny". W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających pieniądze w programie Rodzina 500 plus.

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Żeby przystąpić do programu, na PUE ZUS, trzeba wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT).

Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

Aby płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta. ZUS apeluje do przedsiębiorców, aby sprawdzali numer swojego rachunku bankowego. Zdarza się bowiem, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=87dOhr5KbA4&feature=youtu.be

Prawo do bonu ustalane jest na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Wszelkie kwestie związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna.

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego