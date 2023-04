Majówka: PKP Intercity podstawi więcej pociągów

Sto wagonów wzmocni w czasie długiego weekendu 85 pociągów PKP Intercity. Pięć dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74 będzie jeździć na popularnych trasach od 28 kwietnia do 7 maja. Z dodatkowych wagonów skorzystają podróżni wyruszający m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, Katowic czy Lublina, którzy pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, np. do Kołobrzegu. Liczba wagonów przewidzianych do wzmocnienia rozkładowych połączeń z każdym dniem ma rosnąć.

PKP Intercity zapowiedziało uruchomienie dodatkowych połączeń na najbardziej popularnych kierunkach. Podróż na Mazury ułatwi mieszkańcom Warszawy dodatkowy pociąg IC Żeromski – BIS relacji Warszawa – Olsztyn, a dla miłośników polskiego morza uruchomione zostaną dodatkowe połączenia IC Bałtyk – BIS, IC Pobrzeże – BIS oraz IC Heweliusz – BIS, które do Gdyni wyruszą kolejno z Poznania, Warszawy i Wrocławia.

W majówkę dodatkowe składy

Podczas długiego majowego weekendu PKP Intercity zaplanowało uruchomienie ośmiu dodatkowych składów:

IC 7550 Bałtyk – BIS – relacji Poznań – Gdynia; kursujący 29, 30 kwietnia oraz 3, 6 i 7 maja;

IC 5750 Bałtyk – BIS – relacji Gdynia – Poznań; kursujący 29, 30 kwietnia oraz 3, 6, 7 maja;

IC 65161 Heweliusz – BIS – relacji Wrocław – Gdynia; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

IC 56160 Heweliusz – BIS – relacji Gdynia – Wrocław; kursujący 30 kwietnia i 7 maja;

IC 15159 Żeromski – BIS – relacji Warszawa – Olsztyn; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

IC 51158 Żeromski – BIS – relacji Olsztyn – Warszawa; kursujący 30 kwietnia i 7 maja;

IC 1517 Pobrzeże – BIS – relacji Warszawa – Gdynia; kursujący 29 kwietnia i 6 maja;

IC 5116 Pobrzeże – BIS – relacji Gdynia – Warszawa; kursujący 30 kwietnia i 7 maja.

Kinga połączy Warszawę i Kraków

Dodatkowo 1 maja na torach zadebiutuje nowy pociąg IC Kinga, który połączy Warszawę z Krakowem. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się między innymi w Radomiu i Kielcach. Połączenie będzie obsługiwane nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT, na pokładzie którego będzie klimatyzacja i udogodnienie dla podróżnych z niepełnosprawnościami, rowerzystów czy rodzin dziećmi. Także od 1 maja krakowianie zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, zaś bydgoszczanie – do Łodzi i Krakowa, a to dzięki wydłużeniu do Bydgoszczy relacji pociągu IC Kazimierz, kursującego pomiędzy Łodzią Fabryczną a Krakowem.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski