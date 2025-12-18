REKLAMA

Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Konsument - turystyka » Wakacje 2026: LOT-em na Kretę z Warszawy do Heraklionu 3 razy w tygodniu od 30 maja. Można już kupić bilety

Wakacje 2026: LOT-em na Kretę z Warszawy do Heraklionu 3 razy w tygodniu od 30 maja. Można już kupić bilety

18 grudnia 2025, 18:27
Knossos - ruiny pałacu - Kreta, Heraklion
Wakacje 2026: LOT-em na Kretę (z Warszawy do Heraklionu) 3 razy w tygodniu od 30 maja. Już można kupić bilety
W komunikacie z 27 listopada 2025 r. nasz narodowy przewoźnik lotniczy Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że uruchamiają sprzedaż biletów na połączenia między Warszawą a Heraklionem. Pierwszy rejs odbędzie się 30 maja 2026 r., a loty na trasie WAW-HER-WAW będą realizowane w sezonie letnim 2026 - 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i soboty. Bilety na połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Heraklionu są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

Czwarty grecki kierunek LOT-u

PLL LOT informuje, że stolica Krety – Heraklion, to czwarty po Atenach, Salonikach i Prewezie, grecki kierunek w siatce połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT. W związku z dużym potencjałem turystycznym tego regionu oraz sukcesywnie wzrastającą liczbą podróżnych z Polski wybierających Grecję jako miejsce na urlop, narodowy przewoźnik zdecydował o dołączeniu Krety do swojej oferty wakacyjnych kierunków.

3 razy w tygodniu od 30 maja 2026 r.

Rejsy na trasie WAW-HER-WAW będą realizowane 3 razy w tygodniu, a pierwszy z nich wystartuje 30 maja 2026 roku. Z lotniska Chopina samoloty typu Boeing 737 MAX 8 zabierać będą pasażerów w poniedziałki i soboty, rejsem LO619 o godz. 11:45, a w piątki o 10:20. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO620 zaplanowano odpowiednio na 16:40 oraz 15:20. Tym samym podróżni na gościnnych pokładach samolotów narodowego przewoźnika spędzą 2 godziny i 55 minut.

- Greckie wyspy od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich podróżnych, dlatego uruchomienie tego kierunku było dla nas naturalnym krokiem w rozwoju siatki połączeń w regionie Morza Śródziemnego. Nasi pasażerowie latem poszukują nie tylko słońca, ale także miejsc inspirujących do odkrywania piękna natury i historii. Dzięki nowej trasie Polskie Linie Lotnicze LOT zapewnią wygodne i szybkie połączenie z jednym z najciekawszych regionów Grecji. Nie mam wątpliwości, że połączenie Warszawa–Heraklion będzie właściwym wyborem dla podróżnych marzących o udanym i pełnym słońca urlopie - ocenia Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT.

Tu można zarezerwować lot do Heraklionu

Atrakcje Heraklionu

Stolica Krety to nie tylko rajskie plaże i zachwycające, morskie krajobrazy. To również – a może i przede wszystkim – miejsca będące kolebką starożytnego świata. Jednym z nich jest Pałac w Knossos – często zwany najcenniejszym zabytkiem tamtego okresu. Budowany przez ponad 300 lat, w czasach swojej świetności zachwycał ponad tysiącem pomieszczeń. Według mitycznych wierzeń, pod jego murami ukryty został labirynt, znany z opowieści o Minotaurze.

Równie okazałe są ruiny Pałacu w Fajstos, zbudowanego około 1900 r. p.n.e. Zwiedzanie tego stanowiska archeologicznego dostarcza unikatowej wiedzy o życiu starożytnych Minojczyków, poprzez poznawanie ich fascynującej kultury i historii, gdyż niegdyś miejsce to służyło jako centrum działalności politycznej, administracyjnej i gospodarczej regionu.

Doskonałą atrakcją nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych podróżnych jest CretAquarium, czyli jedno z największych i najnowocześniejszych akwariów w całej Europie. Mury tego miejsca skrywają około 4 000 przedstawicieli flory i fauny z ponad 200 różnych gatunków, zamieszkujących na co dzień wody Morza Śródziemnego. To wyjątkowa możliwość zaznajomienia się ze skarbami tego różnorodnego i pełnego niespodzianek ekosystemu.

Godne polecenia plaże w okolicy Heraklionu

Nie można odwiedzić Krety bez spędzenia choćby jednego dnia na plaży, a te są tutaj wyjątkowo piękne. Jedną z nich jest Amnissos, którą wyróżnia bardzo spokojna aura i obecność małych, kolorowych ryb. Dla spragnionych większego gwaru idealną opcją będzie popularna plaża Karteros. Przyciąga ona podróżnych krystalicznie czystą wodą i złocistym piaskiem. Co ciekawe, jej zachodnia część zwana jest Florydą, a znaleźć tam można przyjemną tawernę i małą, wojskową bazę lotniczą. To doskonałe miejsce do podziwiania zachodów słońca. Plaża Paleokastro to ulubiony kierunek wszystkich amatorów wędkarstwa czy snorkelingu. Aktywny wypoczynek definiowany jest tu naturą i pięknem.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
Zmiany w pracy i prowadzeniu biznesu w 2026 r. - jakie najważniejsze zmiany czekają pracowników i pracodawców? Podsumowanie
18 gru 2025

W 2026 roku polski rynek pracy i przedsiębiorców czekają ważne zmiany w prawie, które będą miały dalekosiężne skutki zarówno dla zatrudniających jak i zatrudnianych - na różnych podstawach. Do najważniejszych należy wejście w życie ustawy wdrażającej postanowienia dyrektywy o transparentności płac. Ale to nie jedyna poważna zmiana w nowym roku.
Jak prawnik może działać na LinkedIn?
18 gru 2025

LinkedIn jest doskonałym narzędziem marketingu prawniczego. Jego możliwości przybliżyłam w poprzednim artykule w serii „Marketing Kancelarii”. Teraz pora na poznanie poszczególnych funkcji i krótką instrukcję, jak działać, by w pełni wykorzystać możliwości tego serwisu.
TSUE: polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka zasad prawa UE i nie jest niezawisły i bezstronny. TK: TSUE nie ma prawa oceniać polskiej konstytucji i TK
18 gru 2025

W dniu 18 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że nie respektując orzecznictwa TSUE polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii. TSUE uznał także, że polski Trybunał Konstytucyjny nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu ze względu na poważne nieprawidłowości w powołaniu trzech jego sędziów oraz jego Prezes. Do Trybunału Sprawiedliwości UE nie należy ocena polskiej konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego; najwyższym prawem w RP jest konstytucja, a nie decyzje zagranicznych organów; czwartkowa decyzja TSUE nie ma wpływu na funkcjonowanie konstytucyjnych organów RP - głosi komunikat TK z tego samego dnia.
Kawa drożeje a w sklepach pojawiają się podróbki z paloną soją. Jak rozpoznać prawdziwą kawę po zapachu, wyglądzie i konsystencji
18 gru 2025

W ostatnich latach ceny kawy rosną, zarówno w sklepach, jak i w kawiarniach. Na sklepowych półkach można natrafić na podróbki kawy znanych marek, w których prawdziwy produkt jest zastępowany m.in. znacznie tańszą soją. Jej wygląd i zapach mogą zmylić konsumentów. Ekspertka wyjaśnia, w jaki sposób prawdziwa kawa zdradza swoją jakość aromatem, kolorem, kształtem ziaren i konsystencją po zmieleniu.

Od 2026 r. grzywna do 30 tys. zł albo ograniczenie wolności za wypalanie traw i stwarzanie zagrożenia pożarowego. Także za palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami
18 gru 2025

W dniu 15 grudnia 2025 r. Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa ta m.in. zaostrza kary za wypalanie traw, rozniecanie ognia oraz inne zachowania stwarzające zagrożenie pożarowe w miejscach publicznych, terenach leśnych i zurbanizowanych. Najważniejsze zmiany to znaczący wzrost maksymalnych grzywien, wyższe mandaty oraz wprowadzenie kary ograniczenia wolności. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, a więc w pierwszych dniach stycznia 2026 roku.
Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?
18 gru 2025

Rodacy, którzy mieszkają poza Polską, są przekonani, że nie jest łatwo skontaktować się z ZUS-em w indywidualnej sprawie, bez osobistej wizyty w kraju. Tymczasem większość spraw w Zakładzie można obsłużyć online, a informacje uzyskać podczas e-wizyty, nie opuszczając miejsca swojego zamieszkania.
Koniec z dyskryminacją płacową w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn za jednakową pracę i pracę o jednakowej wartości oraz nowe obowiązki dla pracodawców od 7 czerwca 2026 r.? MRPiPS realizuje zobowiązanie Polski do implementacji dyrektywy unijnej
18 gru 2025

W dniu 16 grudnia 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany opracowany przez MRPiPS projekt ustawy, którego celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego rozwiązań w zakresie prawa do równego wynagrodzenia oraz zwiększenia przejrzystości wynagrodzeń, przewidzianych w dyrektywie unijnej. Jak podkreśla resort – rozwiązania te (w tym nowe obowiązki dla pracodawców) mają doprowadzić do „wyeliminowania dyskryminacji płacowej w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet za jednakową pracę oraz pracę o jednakowej wartości”. Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 7 czerwca 2026 r.
Szkolenia zamiast nowych świadczeń za opiekę nad niepełnosprawnymi i chorymi [Projekt ustawy o opiece długoterminowej]
18 gru 2025

Nazwa ustawy o opiece długoterminowej powinna zostać zmieniona, gdyż wprowadza w błąd osoby, które jej nie przeczytały. Obecna nazwa projektu sugeruje, że jest ustawa regulująca kwestie świadczeń dla opiekunów zajmujących się opieką np. osób niepełnosprawnych. Nieprawda. Ta ustawa dotyczy biurokracji związanej z opieką takiej jak plany, raporty, sprawozdania. Jedyne świadczenia jakie przewiduje to np. organizowanie szkoleń przez np. gminy. Tak, szkoleń, a nie np. nowego zasiłku dla opiekunów albo podwyżki słynnego zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. I nic nie wskazuje, że zostanie podniesiony choć o 50 zł przed 2028 r.

Jeszcze przed 2026 r. pracodawca musi udzielić pracownikom 2 dni wolnego. Jeśli nie, grozi mu grzywna do 30 000 zł
17 gru 2025

Choć niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada wraz z końcem roku kalendarzowego, to są i takie przypadki, gdy wolne przysługujące pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów przepada wraz z tą szczególną zmianą kartki w kalendarzu. Tak jest ze zwolnieniem, które przysługuje w związku z wychowywaniem dziecka.
Odpowiedzialność małoletnich za czyny kryminalne - wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości
17 gru 2025

Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie z 17 grudnia 2025 r. przedstawiło podstawowe informacje odnośnie odpowiedzialności karnej małoletnich za czyny kryminalne. Powodem przekazania tych informacji do opinii publicznej jest zabójstwo dziewczynki w Jeleniej Górze. Szczególnie silnie porusza opinię publiczną i rodzi pytania kontekst konsekwencji dla sprawcy – w wieku dziecka czy nastolatka. A także o granice ingerencji państwa w życie młodych ludzi.
