Wakacje 2026: LOT-em na Kretę z Warszawy do Heraklionu 3 razy w tygodniu od 30 maja. Można już kupić bilety

W komunikacie z 27 listopada 2025 r. nasz narodowy przewoźnik lotniczy Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że uruchamiają sprzedaż biletów na połączenia między Warszawą a Heraklionem. Pierwszy rejs odbędzie się 30 maja 2026 r., a loty na trasie WAW-HER-WAW będą realizowane w sezonie letnim 2026 - 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i soboty. Bilety na połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Heraklionu są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

Czwarty grecki kierunek LOT-u

PLL LOT informuje, że stolica Krety – Heraklion, to czwarty po Atenach, Salonikach i Prewezie, grecki kierunek w siatce połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT. W związku z dużym potencjałem turystycznym tego regionu oraz sukcesywnie wzrastającą liczbą podróżnych z Polski wybierających Grecję jako miejsce na urlop, narodowy przewoźnik zdecydował o dołączeniu Krety do swojej oferty wakacyjnych kierunków.

REKLAMA

REKLAMA

3 razy w tygodniu od 30 maja 2026 r.

Rejsy na trasie WAW-HER-WAW będą realizowane 3 razy w tygodniu, a pierwszy z nich wystartuje 30 maja 2026 roku. Z lotniska Chopina samoloty typu Boeing 737 MAX 8 zabierać będą pasażerów w poniedziałki i soboty, rejsem LO619 o godz. 11:45, a w piątki o 10:20. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO620 zaplanowano odpowiednio na 16:40 oraz 15:20. Tym samym podróżni na gościnnych pokładach samolotów narodowego przewoźnika spędzą 2 godziny i 55 minut.



- Greckie wyspy od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich podróżnych, dlatego uruchomienie tego kierunku było dla nas naturalnym krokiem w rozwoju siatki połączeń w regionie Morza Śródziemnego. Nasi pasażerowie latem poszukują nie tylko słońca, ale także miejsc inspirujących do odkrywania piękna natury i historii. Dzięki nowej trasie Polskie Linie Lotnicze LOT zapewnią wygodne i szybkie połączenie z jednym z najciekawszych regionów Grecji. Nie mam wątpliwości, że połączenie Warszawa–Heraklion będzie właściwym wyborem dla podróżnych marzących o udanym i pełnym słońca urlopie - ocenia Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT.

Tu można zarezerwować lot do Heraklionu

Atrakcje Heraklionu

Stolica Krety to nie tylko rajskie plaże i zachwycające, morskie krajobrazy. To również – a może i przede wszystkim – miejsca będące kolebką starożytnego świata. Jednym z nich jest Pałac w Knossos – często zwany najcenniejszym zabytkiem tamtego okresu. Budowany przez ponad 300 lat, w czasach swojej świetności zachwycał ponad tysiącem pomieszczeń. Według mitycznych wierzeń, pod jego murami ukryty został labirynt, znany z opowieści o Minotaurze.



Równie okazałe są ruiny Pałacu w Fajstos, zbudowanego około 1900 r. p.n.e. Zwiedzanie tego stanowiska archeologicznego dostarcza unikatowej wiedzy o życiu starożytnych Minojczyków, poprzez poznawanie ich fascynującej kultury i historii, gdyż niegdyś miejsce to służyło jako centrum działalności politycznej, administracyjnej i gospodarczej regionu.



Doskonałą atrakcją nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych podróżnych jest CretAquarium, czyli jedno z największych i najnowocześniejszych akwariów w całej Europie. Mury tego miejsca skrywają około 4 000 przedstawicieli flory i fauny z ponad 200 różnych gatunków, zamieszkujących na co dzień wody Morza Śródziemnego. To wyjątkowa możliwość zaznajomienia się ze skarbami tego różnorodnego i pełnego niespodzianek ekosystemu.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Godne polecenia plaże w okolicy Heraklionu

Nie można odwiedzić Krety bez spędzenia choćby jednego dnia na plaży, a te są tutaj wyjątkowo piękne. Jedną z nich jest Amnissos, którą wyróżnia bardzo spokojna aura i obecność małych, kolorowych ryb. Dla spragnionych większego gwaru idealną opcją będzie popularna plaża Karteros. Przyciąga ona podróżnych krystalicznie czystą wodą i złocistym piaskiem. Co ciekawe, jej zachodnia część zwana jest Florydą, a znaleźć tam można przyjemną tawernę i małą, wojskową bazę lotniczą. To doskonałe miejsce do podziwiania zachodów słońca. Plaża Paleokastro to ulubiony kierunek wszystkich amatorów wędkarstwa czy snorkelingu. Aktywny wypoczynek definiowany jest tu naturą i pięknem.