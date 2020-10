Nowa upadłość szansą na poprawę swojej sytuacji w dobie COVID

Upadłość w związku z koronawirusem SARS-COV-2

Epidemia Covid 19 wpłynęła globalnie na gospodarkę, narażając ją na rosnący kryzys środowiskowy i ekonomiczny. Pozbawieni przychodów przedsiębiorcy, a także pracownicy firm borykający się z utratą zatrudnienia bądź zredukowania wynagrodzenia zostali narażeni nie tylko na chwilowe problemy finansowe, lecz często nawet na całkowite pozbawienie płynności czy wypłacalności. W tym ciężkim okresie, w momencie gdy posiadamy zobowiązania finansowe względem wielu instytucji, w tym bankowych, warto zwrócić uwagę na możliwości, które daje nam ustawodawca w prawie upadłościowym. Należy zaznaczyć, iż bieżące przepisy, które weszły w życie 24 marca 2020 roku ułatwiły dostępność do upadłości konsumenckiej, a także wyeliminowały dotychczasowe przesłanki hamujące ogłoszenie upadłości. Dotychczas, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlegał oddaleniu, jeżeli dłużnik świadomie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie, ta przesłanka została usunięta i nie stoi na przeszkodzie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Plusy upadłości dla osób fizycznych

Skutkiem pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osób fizycznych jest, przede wszystkim, możliwość ustalenia dogodnego planu spłaty, dostosowanego do ich bieżących przychodów, a także umorzenia pozostałej części zobowiązań. Dla podmiotów w najtrudniejszej sytuacji życiowej istnieje możliwość całkowitego umorzenia zobowiązań zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego. Jeżeli bowiem sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, iż jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat względem wierzycieli, wówczas sąd przychyli się do jego wniosku, umarzając istniejące długi.





Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Jeśli ta sytuacja dotknie Ciebie

Jeżeli wskutek wciąż rosnącej skali pandemii Twoje zadłużenie osiągnęło horrendalną wysokość, a Ty nie widzisz jakichkolwiek możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji, ogłoszenie upadłości będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Podjęcie działań w celu złożenia wniosku w przedmiocie upadłości w żaden sposób nie należy oceniać przez pryzmat porażki. Wręcz przeciwnie, decyzja o upadłości oznacza walkę o siebie i swoją przyszłość. Warto zatem zastanowić się nad dostępnymi rozwiązaniami i podjąć próbę poprawy jakości swojego życia. W celu pomocy warto zgłosić się do specjalistów, którzy w bardzo szybkim czasie pozwolą uzyskać wolność i nowe życie bez długów, a dodatkowo bez zbędnych nerwów związanych z postępowaniem przeprowadzą przez całą drogę, aż do momentu jego zakończenia.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO

Polecamy serwis: Prawa konsumenta