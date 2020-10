Przedsiębiorco – zabezpiecz firmę na wypadek swojej śmierci!

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest w Polsce jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z danymi zwartymi na stronie www.gov.pl w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) jest zarejestrowanych ok. 230 tys. osób, które rozpoczęły działalność na początku lat 90 i mają obecnie ponad 65 lat.

To właśnie z myślą o takich osobach została uchwalona ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ustawa weszła w życie z dniem 25 listopada 2018 r. i od tej daty przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może wskazać i zgłosić w CEIDG tzw. zarządcę sukcesyjnego, który po jego śmierci będzie prowadził sprawy jego firmy do momentu ustalenia spadkobierców.

Czym jest zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny to rozwiązanie tymczasowe na wypadek śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, polegające na przekazaniu prowadzenia firmy ustanowionemu przez zmarłego przedsiębiorcę zarządcy sukcesyjnemu do czasu ustalenia spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, dzięki czemu zmarły przedsiębiorca nie podlega wykreśleniu z CEiDG, a jego przedsiębiorstwo trwa nadal. Dzięki czemu pracownicy nie stracą pracy, a firma zachowa: NIP, dostęp do kont bankowych, kontrakty, koncesje i zezwolenia (poza wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa).

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wobec której nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Co oznacza, że zarządcą sukcesyjnym, może być nie tylko np. małżonek zmarłego przedsiębiorcy lub osoba z najbliższej rodziny, ale także osoba niespokrewniona z przedsiębiorcą.

Oczywiście wybór takiej osoby powinien być przemyślany. Warto do tej funkcji wybrać odpowiednią osobę - dla przykładu odpowiednim kandydatem na zarządcę sukcesyjnego będzie osoba rozeznana w sprawach prowadzenia przedsiębiorstwa, która najpełniej zabezpieczy interesy i zapewni dalszą organizację firmy.

Kiedy i kto można ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

Zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorca może ustanowić w każdym czasie. W przypadku, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, to po jego śmierci zarządcę sukcesyjnego może powołać: