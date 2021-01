Jakie zobowiązania można umorzyć w upadłości konsumenckiej?

Umorzenie zobowiązań: plan spłaty wierzycieli

Umorzenie zobowiązań w upadłości następuje po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli. W wyjątkowych przypadkach, gdy sytuacja upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Według obowiązujących przepisów rozprawa o umorzenie zobowiązań nie jest obowiązkowym elementem postępowania. Co do zasady zostanie ona wyznaczona, jeżeli zawnioskuje o to upadły, syndyk, bądź wierzyciele. Sąd może także zadziałać z urzędu i wyznaczyć termin rozprawy.

Umorzenie zobowiązań: jakie długi podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

W upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają te zobowiązania, które powstały przed ogłoszeniem upadłości i nie zostały spłacone w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Bez znaczenia jest to, czy są to długi powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też nie. Osoba fizyczna na skutek ogłoszenia upadłości może umorzyć następujące zobowiązania:

bankowe i pozabankowe kredyty i pożyczki,

ZUS, nieopłacone składki

nieuregulowane podatki (dochodowy, VAT, PCC , od nieruchomości , od środków transportu),

koszty postępowania upadłościowego (jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy zobowiązania upadłego zostaną umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli),

zobowiązania nieujawnione przez upadłego w sposób nieumyślny i powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości (np. jeśli upadły nie miał świadomości ich istnienia).

Umorzenie długów: zobowiązania nieuznane na liście wierzytelności bądź niezgłoszone

Umorzeniu podlegają również te zobowiązania, które nie zostały zgłoszone przez wierzycieli. Bierność wierzyciela nie ma w takim przypadku żadnego znaczenia. Jeżeli wierzyciel nie zgłosił swojej wierzytelności to nie uzyska żadnej spłaty i jego wierzytelność zostanie umorzona.

Umorzenie zobowiązań: jakich długów nie można umorzyć w upadłości konsumenckiej?

Według prawa upadłościowego następujące rodzaje zobowiązań nie podlegają umorzeniu:

długi o charakterze alimentacyjnym

zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny

długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie

zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem

zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

zobowiązania powstałe do ogłoszeniu upadłości.

Umorzenie zobowiązań: skutki umorzenia długów w upadłości konsumenckiej

Po wydaniu postanowienia w przedmiocie wykonania planu spłaty wierzycieli, nie mogą być wszczynane postępowania egzekucyjne dotyczące umorzonych zobowiązań. Jednak należy pamiętać, że dotyczy to jedynie zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz tych, które mogą być umorzone na skutek jej ogłoszenia.

W związku z powyższym możliwe jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących przykładowo zobowiązań alimentacyjnych bądź zobowiązań dotyczących obowiązku naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak zobowiązania można umorzyć w upadłości konsumenckiej?

Umorzenie zobowiązań upadłego jest obecnie możliwe w przypadku większości osób fizycznych. Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy także umożliwia umorzenie zobowiązań bez konieczności ponownego wnioskowania o upadłość konsumencką. Trzeba jednak mieć na względzie, iż nie wszystkie zobowiązania mogą być umorzone na skutek ogłoszenia upadłości.

