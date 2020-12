Jak poradzić sobie w obliczu utraty pracy?

Zatrzymanie płynności finansowej

Stałe, pewne zatrudnienie, wysokie wynagrodzenie wystarczające na utrzymanie rodziny, zawieranie zobowiązań, kupno samochodu – to wszystko jeszcze nie tak dawno było na wyciągnięcie rąk wielu Polaków. Obecnie zamiast obiecanej podwyżki grozić nam może nawet utrata pracy. Z jakich rozwiązań możemy skorzystać, mierząc się z rozwiązaniem stosunku pracy?

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest rejestracja w Urzędzie Pracy. Obecnie możliwość ta została udostępniona również online, co jest ogromnym ułatwieniem. Należy również pamiętać, że to rozwiązanie spowoduje większą dostępność potencjalnych miejsc pracy, nawet bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej. Co ważne, pamiętajmy, że chwilowa zmiana stanowiska czy nawet branży może finalnie doprowadzić do poszerzenia horyzontów, a nawet odkrycia przez nas nowej pasji. Nie zamykajmy się na nowe doświadczenia, dzięki którym nie stracimy płynności finansowej.





Zadłużenie sięgające maksimum

Co, jeśli mimo rejestracji, nie posiadamy prawa do zasiłku, a znalezienie zatrudnienia graniczy z cudem? Zaległości związane z zawartymi zobowiązaniami zaczynają narastać, a odsetki sięgają horrendalnych wysokości, powodując brak możliwości ich spłaty. Wierzyciele rozpoczynają działania celem odzyskania należności, przekazując sprawy windykatorom, a następnie komornikom rozpoczynającym egzekucję. Podejmując próby ratowania się, sięgamy po lichwiarskie pożyczki w parabankach, aby móc zaspokoić zaległe zobowiązania i nękających wierzycieli, aż w końcu popadamy w spiralę zadłużenia. Z tej sytuacji jest tylko jedno najrozsądniejsze wyjście. Nowelizacją z 24 marca 2020 roku, ustawodawca ułatwił dostęp do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W chwili, kiedy dostrzegamy kompletną niewypłacalność, a wierzyciele postawili nasze zobowiązania w stan wymagalności, musimy zgłosić się po pomoc do specjalistów. Dzięki objęciu opieką prawną, dłużnik może ze spokojem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i w niedługim czasie cieszyć się nowym życiem bez długów. Pamiętajmy, że taki krok w celu polepszenia swojej przyszłości nie może być przez nas odbierany jako życiowa porażka. Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, tak naprawdę decydujemy o własnym losie, dzięki któremu mamy szansę na godny byt i rozpoczęcie życia na nowo.

