Upadłość lub restrukturyzacja szansą na uratowanie majątku firmy

Nowelizacja prawa upadłościowego dała szansę wielu przedsiębiorcom, którzy wpadli w tarapaty finansowe nie tylko z powodu epidemii. Uzyskanie statusu upadłości jest dla nich łatwiejsze i korzystniejsze niż wcześniej. Co ważne, dobrze przeprowadzona upadłość jest dla nich szansą na zbudowanie nowego początku.

Polecamy: Darowizny, spadki, testamenty (PDF)





Niewypłacalność przedsiębiorcy a upadłość konsumencka

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej po wejściu w życie nowelizacji prawa upadłościowego w dniu 24 marca 2020 roku jest o wiele łatwiejsze niż przedtem. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ma obowiązek zgłosić, że jego firma straciła płynność finansową. Przedsiębiorca zobowiązany jest do pilnowania terminu, w którym wniosek ten powinien złożyć – wynosi on 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Przez stan niewypłacalności, należy rozumieć utratę zdolności do terminowej spłaty wymagalnych zobowiązań. Dodatkowo, ocena utraty zdolności powinna opierać się na dokładnej ocenie okoliczności, które towarzyszyły powstaniu niewypłacalności. Oznacza to zatem, że dłużnik utracił zdolność do regulowania zobowiązań, zarówno obecnych, jak i tych, które pojawiłyby się w przyszłości.

Zgodnie z art. 11 ust. 1a prawa upadłościowego „domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.” Przepis ten zostaje, niestety, bardzo często błędnie interpretowany przez wielu przedsiębiorców, którzy wielokrotnie uzależniają powstanie stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa wyłącznie od tego, że ich zaległości w spłatach przekraczają okres trzech miesięcy. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego, dłużnik pozostaje niewypłacalny również w momencie, gdy jego zobowiązania przekraczają wysokość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące: „dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.”

Dłużnik nie zostaje z niczym

Dłużnik posiadający majątek (mieszkanie lub dom jednorodzinny) ma możliwość zachowania części środków, uzyskanych z jego sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, na wynajem lokalu mieszkalnego przez okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Są to kolejne, bardzo pozytywne zmiany w nowelizacji prawa upadłościowego z 24 marca 2020 roku. To na początku postępowania upadłościowego następuje sprzedaż majątku dłużnika (faza likwidacyjna), dlatego już od pierwszych chwil uzyskania statusu upadłego, dłużnik jest zapewniony, iż mimo utraty nieruchomości, którą zamieszkiwał, objęty jest ochroną wykluczającą bezdomność. O wysokości otrzymanej kwoty na wynajem decyduje sąd, uwzględniając szczególne okoliczności z życia upadłego, ale kwota ta odpowiada przeciętnemu czynszowi najmu w okolicy jego zamieszkiwania lub jego sąsiedniej miejscowości. Przy ocenie sytuacji dłużnika, sąd ocenia jego możliwości zarobkowe, ilość osób w gospodarstwie domowym, jego koszty i konieczność utrzymania siebie oraz rodziny, którą posiada.