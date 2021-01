Upadłość konsumencka 2021

Upadłość konsumencka w 2021 r. nie będzie różnić się wiele od dotychczas obowiązujących przepisów. Główna zmiana polegać będzie na uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ustawodawca z dniem 1 lipca 2021 r. zakłada bowiem przeniesienie postępowań upadłościowych do systemu teleinformatycznego. Jest to długo wyczekiwana zmiana – w szczególności wśród praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego stosowanego w Anglii i powinno usprawnić przebieg postępowania upadłościowego.