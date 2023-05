rozwiń >

Podróże Małych i Dużych!

Jak podróżować z dzieckiem samolotem i o czym pamiętać jadąc na wakacje autem lub pociągiem? W jakim wieku musi być dziecko, by mogło samodzielnie udać się w podróż? Fotelik jest w standardzie wypożyczenia auta? Czy Twoja karta EKUZ obejmuje również innych członków rodziny?

Europejskie Centrum Konsumenckie przy okazji Dnia Dziecka przygotowało krótki poradnik, który zwraca uwagę na istotne kwestie dotyczące podróżowania po UE z dziećmi.

Dokumenty podróżne

Każde dziecko, nawet niemowlę, musi mieć własny dokument uprawniający do przekraczania granicy. W zależności od kierunku podróży jest to dowód osobisty lub paszport. Podróżowanie po krajach strefy Schengen, czyli przy braku kontroli na granicy, nie zwalnia z obowiązku posiadania takiego dokumentu.

Upewnij się, czy termin ważności dokumentu nie upłynął. U dzieci jest krótszy niż u dorosłych – może wynosić 5 lat. Sprawdź, jakie dokumenty podróżne niezbędne są do przekroczenia granicy w kraju, do którego podróżujesz. Może się okazać, że wymagany czas ważności dokumentu powinien wynosić przynajmniej pół roku.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Zgoda rodzica

Co do zasady nie wymaga się zgody drugiego z rodziców na czasowy wyjazd dziecka za granicę, jeżeli rodzice sprawują władzę rodzicielską wspólnie. Gdy jedno z rodziców sprawuje władzę rodzicielską, zgoda drugiego nie jest wymagana, jeżeli wyraźnie się temu nie sprzeciwia. Warto upewnić się, czy pozwolenie nie będzie wymagane przez kraj, do którego podróżujemy.

Zniżki na legitymację

W Unii Europejskiej nie ma jednolitego systemu ulg transporcie publicznym. Państwa ustalają własne zasady w tym zakresie, przyznając przywileje według własnych potrzeb i kryteriów m.in. dla studentów, uczniów, kombatantów.

Wysokość zniżek przyznawanych określonym grupom społecznym jest zróżnicowana, choć większość ulg w państwach UE przeznaczonych jest dla dzieci, młodzieży, osób w podeszłym wieku i wynosi około 50%. Różne są też kategorie osób, którym przysługują na przykład przejazdy bezpłatne. Warto sprawdzić, czy i jaka zniżka jest w ofercie przewoźnika w danym kraju oraz jaki dokument nas do niej uprawnia.

Zapomniałeś o paszporcie?

Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie od kwietnia 2023 r. uruchomiło punkt, gdzie w 15 minut wyrobisz paszport tymczasowy (Uwaga! Kolejka może wydłużyć ten czas).

Dziecko w samolocie

Niemowlę do lat 2 najczęściej podróżuje na kolanach opiekuna. Koszt takiego biletu może być uzależniony od ceny biletu dorosłego (np. wynosić 10% ceny biletu opiekuna) lub być stały na danej trasie. Niektóre linie lotnicze oferują możliwość przewiezienia dziecka na osobnym miejscu w foteliku. Wówczas ponosisz cenę pełnego biletu, dodatkowo fotelik powinien posiadać wymaganą przez przewoźnika certyfikację.

Dzieci powyżej 2. roku życia w większości linii lotniczych podróżują na osobnym miejscu. Cena biletu może być taka sama jak u osoby dorosłej lub niższa – jeżeli przewoźnik przewiduje specjalną zniżkę na bilety dla młodzieży.

Minimalna granica wieku, która pozwala na samodzielne podróżowanie dzieciom, jest najczęściej określana przez linie lotnicze. Może wynosić 12, jak również 14 lat. Niektórzy przewoźnicy (głównie regularni) oferują możliwość zarezerwowania usługi wykwalifikowanego opiekuna dla dzieci podróżujących samodzielnie poniżej wyznaczonej granicy.

Dla niemowląt (do 2. roku życia) transport wózka lub fotelika samochodowego jest najczęściej bezpłatny. Niektóre linie oferują nieodpłatny przewóz obydwu przedmiotów. Dla dzieci powyżej 2. roku życia – może się to wiązać z opłatą. Aczkolwiek wiele linii oferuje bezpłatny transport wózka lub fotelika nawet do 5. roku życia.

Wózek lub fotelik możesz nadać podczas odprawy bagażowej, a także tuż przed wejściem na pokład. Przy wyborze drugiej opcji sprzęt odbierzesz przy wyjściu z samolotu.

Jeśli podróżujesz z dzieckiem w wieku poniżej 2 lat , możesz zabrać ze sobą

w specjalnym bagażu jego pożywienie, np. mleko w proszku, słoiczki, butelkę wody. Pokarm dla niemowląt zwolniony jest z ograniczeń w przewozie płynów, a więc bez przeszkód można go wnieść do strefy zastrzeżonej lotniska, a także zabrać ze sobą na pokład samolotu. Leki przewóź zawsze w bagażu podręcznym. Płynne produkty pielęgnacyjne i kosmetyki dla dzieci na czas podróży warto przelać do butelek o pojemności mniejszej niż 100 ml i umieścić w przezroczystym woreczku.

Wiele linii lotniczych umożliwia przewożenie bezpłatnej sztuki bagażu podręcznego dla nieletniego pasażera. Upewnij się u przewoźnika, czy warunek ten dotyczy wyłącznie dzieci powyżej 2. roku życia. Praktyki linii lotniczych w tym zakresie się różnią.

Pokój matki i dziecka – wiele portów lotniczych oferuje rodzicom podróżującym z dziećmi pokoje rodzinne, w których można przewinąć niemowlę i odpocząć. Informacje na temat lokalizacji tych pomieszczeń warto sprawdzić na stronie internetowej lotniska bądź zapytać o nie obsługę.

Uszkodzony wózek lub fotelik samochodowy

W razie uszkodzenia przedmiotu nadanego do luku szkodę należy zgłosić już na lotnisku, zachować raport PIR, a pisemną reklamację wysłać w ciągu 7 dni. Pomocne będą rachunki za zakup uszkodzonego przedmiotu, które usprawnią proces reklamacyjny.

Dziecko w hotelu

Aby w pełni korzystać z uroków wykupionej wycieczki lub noclegu, upewnij się przed wyjazdem, czy hotel, w którym planujesz spędzić urlop, posiada udogodnienia niezbędne do wypoczynku z dzieckiem np.:

Sprawdź, czy hotel jest przystosowany dla dzieci (bezpieczne zejście do wody, brodziki, zjeżdżalnie, zadaszony plac zabaw, animacje). Hotel może mieć ograniczenia wiekowe dotyczące korzystania z niektórych atrakcji, np. basenu czy zjeżdżalni.

Podczas podróży z dzieckiem istotna może być dla Ciebie wielkość pokoju, w którym musi się zmieścić wózek, sprawdź to w ofercie hotelu.

Popularne wyjazdy typu „all inclusive” często oferują specjalne menu dla dzieci – dowiedz się, czy hotel, który planujesz wybrać, również stosuje tę praktykę.

Hotele o wyższym standardzie często proponują specjalne łóżeczka dla niemowląt i małych dzieci, które można dostawić w pokoju. Ponadto pobyt dziecka może zostać objęty zniżką lub jest całkowicie zwolniony z opłat – decyduje o tym indywidualny regulamin hotelu. Ważne, by sprawdzić , czy wybrany obiekt zezwala na pobyt z dziećmi – są hotele, gdzie zakwaterowanie jest możliwe wyłącznie dla dorosłych.

Wiele hoteli o wyższym standardzie zapewnia pomoc w opiece nad dziećmi w postaci zatrudnionego na stałe opiekuna lub oferuje specjalne zajęcia animacyjne dla najmłodszych urlopowiczów. Dodatkowo w miejscach tego typu można skorzystać ze specjalnych pokoi zabaw dla dzieci.

Dziecko w samochodzie

Wypożyczając auto podczas rodzinnego urlopu, zwróć uwagę, czy firma ma w ofercie pojazd z opcją montażu fotelika (jeśli podróżujesz z własnym) bądź czy jest możliwość bezpośredniego wypożyczenia. Zazwyczaj floty pobierają za taką usługę dodatkową opłatę. Po otrzymaniu fotelika koniecznie trzeba sprawdzić jego atest i jakość, by podróż dziecka była w pełni bezpieczna. Wypożyczalnie często oferują dmuchane bądź styropianowe podkładki – przewożenie dziecka w taki sposób jest niebezpieczne!

Podobnie jak w Polsce, w krajach europejskich wymagane jest przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych. Na obszarze Unii stosuje się te same kryteria doboru fotelika do aktualnych parametrów dziecka – najczęściej jest to wzrost do 150cm i waga do 36kg.

Należy pamiętać, że w poszczególnych krajach przepisy przewozu najmłodszych pasażerów mogą się nieznacznie różnić, np. w kwestii wieku dziecka jadącego z przodu czy obowiązku jazdy w foteliku lub przy użyciu specjalnych pasów bezpieczeństwa dla starszych dzieci. Przed wyjazdem w podróż warto sprawdzić obowiązujące przepisy w krajach, przez które przebiega urlopowa trasa.

Dziecko w pociągu

Warto sprawdzić, czy wybrany pociąg na danej trasie ma wagon z przedziałami dla rodzin z dziećmi. W wagonach restauracyjnych można skorzystać opcja wyparzenia butelki czy podgrzania posiłku. Można przewieźć wózek bez potrzeby jego składania.

Wybierając się w dłuższą podróż koleją, można skorzystać z oferty biletu dostępnego dla mieszkańców Europy. Wybierając bilet europejski można skorzystać ze zniżek przysługujących młodzieży, seniorom oraz rodzicom i opiekunom z dziećmi. W Polsce nabycie takiego biletu możliwe jest w kasach krajowych przewoźników.

Dla młodzieży zafascynowanej podróżami i ciekawej poznawania innych kultur, powstał program DiscoverEU w ramach Erasmus+. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą odbyć podróż koleją po Europie, zdobywając przy tym nowe doświadczenia. Kandydaci mogą przesyłać zgłoszenia w dwóch rundach odbywających się co roku. Laureaci otrzymają od UE bilety na podróż po Europie. Najbliższa tura zaplanowana jest na jesień 2023 roku.

EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dzięki temu masz prawo do niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, w którym jesteś. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla Ciebie będzie ona częściowo odpłatna.

EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Jeśli podróżujesz z dzieckiem, wyrób mu ją oddzielnie.

Pomoc konsumentom

Nie udało Ci się rozwiązać sporu za pomocą reklamacji? W sytuacji sporu z firmą z innego kraju EU, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii – zgłoś się po poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które działa przy UOKiK.

