Polscy przewoźnicy kolejowi umożliwiają przewóz rowerów w swoich pociągach, ale odbywa się on według pewnych zasad, które mogą się różnić w odniesieniu do każdego z nich. Urząd Transportu Kolejowego podsumował najważniejsze z nich.

Do pociągu z rowerem

Całkowita niezależność i wolność wyboru kierunku wycieczki to niekwestionowane przewagi roweru nad innymi środkami transportu. Rowery stają się coraz bardziej widoczne nie tylko w wielkich miastach, ale także w wielu turystycznych regionach Polski. Do wielu malowniczych miejsc można dotrzeć pociągiem, dzięki czemu możemy połączyć sprawne i szybkie przemieszczanie się z przyjemnością jazdy na rowerze w innej części kraju.

Polscy przewoźnicy kolejowi umożliwiają przewóz rowerów w swoich pociągach, ale odbywa się on według pewnych zasad, które mogą się różnić w odniesieniu do każdego z nich. W zależności od przewoźnika różne mogą być np. kwestie kosztów przewożenia roweru. Najważniejsze z nich przygotowaliśmy poniżej.

O czym należy pamiętać?

Przed podróżą sprawdź, czy w pociągu, którym planujesz podróż jest możliwy przewóz roweru. Informacje o tym znajdziesz na plakatowych rozkładach jazdy dostępnych na stacjach i dworcach kolejowych lub na stronie Portal Pasażera, bądź uzyskasz je dzwoniąc na infolinię przewoźnika. Pociągi, w których jest możliwy przewóz jednośladu, są na plakatowych rozkładach jazdy oznaczone piktogramem roweru. Natomiast w internetowych wyszukiwarkach trzeba zaznaczyć opcję przewozu rowerów. Wyniki wyszukiwania pociągów zostaną zawężone tylko do takich kursów.

Aktualnie nieliczni przewoźnicy kolejowi umożliwiają bezpłatny przewóz rowerów, a jest to SKM Warszawa i Koleje Mazowieckie. Część przewoźników umożliwia bezpłatny przewóz jedynie złożonych i opakowanych rowerów. Nowością w zasadach przewozu rowerów jest rozwiązanie zastosowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, w przypadku której za przewóz jednośladu zapłacimy jedynie w tak zwanym szczycie przewozowym określonym konkretnymi godzinami. Poza nim rower przewieziemy bezpłatnie.

Podróżując z rowerem należy pamiętać, że jednoślad powinien być przewożony pod nadzorem podróżnego i w części pociągu lub wagonie do tego przystosowanym np. ze stojakami lub hakami, w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu. Warto pamiętać, że nie ma możliwości przewozu rowerów w wagonach gastronomicznych, sypialnych czy z miejscami do leżenia, a także (z reguły) w autobusach komunikacji zastępczej. Specjalne wagony do przewozu rowerów oferują na wybranych trasach Koleje Dolnośląskie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zazwyczaj liczba miejsc na rowery jest ograniczona, dlatego bilet na taki przejazd warto zakupić wcześniej. W pociągach EIC oraz EIP (Pendolino) można przewozić rower tylko w miejscu do tego przeznaczonym, a liczba takich miejsc jest limitowana. Przewoźnik dopuszcza tylko przewóz rowerów standardowych (dwukołowych). Niektórzy przewoźnicy ograniczają przewóz rowerów do wybranych pociągów. W przypadku bardzo dużej frekwencji w pociągach regionalnych, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa, obsługa może odmówić przejazdu ponadnormatywnej grupie cyklistów.

Jakie opłaty za przewóz rowerów?

Opłaty za przewóz rowerów różnią się w zależności od przewoźnika, ale zazwyczaj mieszczą się w przedziale od kilku do kilkunastu złotych. W ofercie niektórych przewoźników są także bilety okresowe na przewóz rowerów, np. bilety miesięczne za ok. 30 zł lub bilet miesięczny sieciowy na przewóz rowerów ważny we wszystkich pociągach danego przewoźnika za ok. 80 zł.

Warto także założyć odpowiednią ilość czasu na dojazd do stacji lub przystanku kolejowego, aby spokojnie odnaleźć drogę dojścia do peronu i bezpiecznie dotrzeć do pociągu. Szczegółowe zasady przewozu rowerów opisane są w regulaminach poszczególnych przewoźników. W razie wątpliwości warto zajrzeć do tych dokumentów lub skontaktować się z infolinią danej spółki.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego