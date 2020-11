Maseczki – nakaz zakrywania ust i nosa według ustawy

Ustawa covidowa z podpisem Prezydenta

3 listopada 2020 r. Prezydent podpisał tzw. ustawę covidową. Zawiera ona m.in. regulacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw ma zostać opóźniona do grudnia, do momentu, gdy wejdzie w życie jej nowelizacja. Chodzi o nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń dla medyków.

Nakaz zakrywania ust i nosa w ustawie

W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma pojawić się zapis o tym, iż w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów można ustanowić „nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu”.

Co istotne, nieprzestrzeganie tego obowiązku ma stanowić uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 Kodeksu wykroczeń.

Ponadto osoba, która nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma podlegać karze grzywny albo karze nagany.

Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie budzą sporo kontrowersji.

Na potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji zwracał uwagę w swoich wystąpieniach Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem RPO obowiązek zakrywania ust i nosa wprowadzony w rozporządzeniu Rady Ministrów nie ma oparcia w przepisach ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. „Wyraźnie przewidują one, że obowiązek stosowania innych środków profilaktycznych i zabiegów może być nałożony wyłącznie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Nie może on zatem dotyczyć każdego, niezależnie od oceny jego stanu zdrowia w aspekcie zagrożenia epidemią” – pisze rzecznik. Jednocześnie RPO zapewnia o swoim poparciu dla noszenia maseczek. „Jeśli naprawdę komuś zależy tym, aby noszenie maseczek stało się powszechnym, niekwestionowanym obowiązkiem, to bardzo proszę – razem spróbujmy wywierać na rząd i ustawodawcę obywatelską presję, aby jak najszybciej uporządkował sprawy prawne” – można było przeczytać na stronie internetowej RPO.

Co nowe przepisy mogą oznaczać w praktyce?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy celem tych zmian jest doprecyzowanie istniejących przepisów, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości ustanawiania obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów, w tym przykładowo nakazu zasłaniania nosa i ust, noszenia rękawiczek, w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w odniesieniu do wszystkich adresatów przepisów.

Pojawi się zatem ustawowa podstawa do tego, aby w drodze rozporządzenia możliwe było wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa. Opinie prawników co do tego czy nowe regulacje rozwiążą dotychczasowe problemy są jednak podzielone.

