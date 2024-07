Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

Prawa pasażera w przypadku opóźnionego lotu

W przypadku opóźnionego lotu powyżej określonej liczny godzin, pasażer ma prawo do opieki. Przedstawiciel linii lotniczych, bądź lotniska powinien zaopatrzyć oczekujących pasażerów w napoje i posiłki, bądź vouchery adekwatne do czasu oczekiwania. W momencie, gdy pasażer poniesie wyżej wymienione koszty, może domagać się zwrotu od linii lotniczej na podstawie kopii paragonów bądź faktur. W przypadku, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną, bądź więcej nocy, przewoźnik powinien zapewnić zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

W przypadku opóźnienia powyżej trzech godzin pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania. Kwota odszkodowania zależna jest od miejsca docelowego oraz długości trasy. Wyjątek stanowi odwołanie lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Ponadto, przy opóźnieniach powyżej pięciu godzin, pasażerom przysługuje prawo do zwrotu kosztu biletu lub zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym.

Opóźniony lot - prawo do opieki

W przypadku lotów do 1500 km, prawo do opieki przysługuje od dwóch godzin opóźnienia. W przypadku lotów w UE dłuższych niż 1500 km oraz innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km, prawo do opieki przysługuje od trzech godzin opóźnienia. W przypadku wszystkich innych lotów, prawo do opieki przysługuje od czterech godzin opóźnienia.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot może przysługiwać pasażerom, którzy dotarli do miejsca docelowego minimum trzy godziny po planowanym czasie. Należy pamiętać, że przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowanego przelotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot zależna jest od długości lotu, a także od kierunku docelowego. Dla wszystkich lotów do 1500 km wysokość odszkodowania wynosi 250 euro. Dla wszystkich lotów w UE dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km wysokość odszkodowania wynosi 400 euro. Dla wszystkich innych lotów niż wyżej wymienione loty, wysokość odszkodowania wynosi 600 euro.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

W celu uzyskania odszkodowania za opóźniony lot, pasażer powinien złożyć reklamację u przewoźnika. Prawo do odszkodowania przysługuje tym pasażerom, którzy przylecieli do miejsca docelowego przynajmniej trzy godziny po czasie w stosunku do planowanego czasu lądowania. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Do reklamacji należy dołączyć następujące informacje: dane dotyczące loty, w tym lotnisko oraz daty i godziny wylotu i przylotu, a także kwotę, której domaga się poszkodowany.

Co w przypadku, gdy linia lotnicza odmówi wypłaty, bądź nie odpowie na reklamację?

W przypadku, gdy linia lotnicza odmówi wypłaty, bądź nie odpowie na reklamację pasażera w ciągu 30 dni, można zwrócić się o pomoc do: Rzecznika Praw Pasażera - w przypadku lotów odbywających się z Polski. ECK Polska - w przypadku, gdy jeżeli linia lotnicza jest zarejestrowana w innym kraju UE. W przypadku lotów odbywających się z innych lotnisk w UE, do organu NEB, z kraju, z którego zaplanowany był wylot odwołanego samolotu. Należy pamiętać, że nie wszystkie organy NEB rozpatrują indywidualne skargi konsumentów.

Kiedy nie należy się prawo do odszkodowania

Przewoźnicy nie muszą wypłacać odszkodowania w przypadku, gdy opóźnienie bądź odwołanie lotu spowodowane jest zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Wśród nadzwyczajnych okoliczności mogą znaleźć się m.in. złe warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, zagrożenie bezpieczeństwa, ukryte wady produkcyjne samolotu, czy ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego.