Radca prawny z urzędu po 1 stycznia 2026 r. weźmie za sprawy z zakresu prawa rodzinnego od 240 zł do 960 zł. Są nowe stawki kosztów pomocy prawnej. Sprawdź za co, ile zapłacisz w 2026 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano (poz. 1306) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2026 r. To kolejna zmiana w prawie, którą mieć będziemy po nowym roku. Inną zmianą jest choćby rewolucja w stażu pracy.

Jakie stawki po 1 stycznia 2026 r.

Za co ile zapłacimy radcy prawnemu z urzędu? Poniżej w punktach wymieniono nowe koszty:

pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 480 zł

o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 480 zł

zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 240 zł

o wyjawienie majątku – 240 zł

o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 240 zł

o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 240 zł

o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 600 zł

o ubezwłasnowolnienie – 960 zł

przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 540 zł

w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 540 zł

w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 480 zł

za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 480 zł.

Powyższe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Do spraw wszczętych oraz niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o których mowa w niniejszym artykule, będą miały zastosowanie nowe stawki.