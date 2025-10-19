REKLAMA

Od 240 zł do 960 zł za pomoc radcy prawnego z urzędu od 1 stycznia 2026 r. Zmiany dotyczą tej grupy spraw

Od 240 zł do 960 zł za pomoc radcy prawnego z urzędu od 1 stycznia 2026 r. Zmiany dotyczą tej grupy spraw

19 października 2025, 19:30
Katarzyna Kania
Prawnik
prawo postępowanie sąd
prawo postępowanie sąd
Radca prawny z urzędu po 1 stycznia 2026 r. weźmie za sprawy z zakresu prawa rodzinnego od 240 zł do 960 zł. Są nowe stawki kosztów pomocy prawnej. Sprawdź za co, ile zapłacisz w 2026 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano (poz. 1306) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2026 r. To kolejna zmiana w prawie, którą mieć będziemy po nowym roku. Inną zmianą jest choćby rewolucja w stażu pracy.

Zobacz również:

Jakie stawki po 1 stycznia 2026 r.

Za co ile zapłacimy radcy prawnemu z urzędu? Poniżej w punktach wymieniono nowe koszty:

  • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 480 zł
  • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 480 zł
  • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 240 zł
  • o wyjawienie majątku – 240 zł
  • o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 240 zł
  • o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 240 zł
  • o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 600 zł
  • o ubezwłasnowolnienie – 960 zł
  • przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 540 zł
  • w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 540 zł
  • w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 480 zł
  • za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 480 zł.

Powyższe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Do spraw wszczętych oraz niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o których mowa w niniejszym artykule, będą miały zastosowanie nowe stawki.

Źródło: INFOR
